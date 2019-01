Voici le classement 2018 des meilleures friteries de France

"De loin notre friterie préférée: des produits de bonne qualité, une équipe sympathique et il y a même un bon burger végétarien!"

"Qu est ce qu on se régale au Germoir! Quand mes beaux parents remontent de Besançon ils veulent absolument qu on y aille!"

"Je n ai jamais manger d aussi bonne frites et le personnel est hyper agréable bravo"



C'est quoi ce classement ?

Le classement des 15 meilleures friteries selon Les friteries.com

Deux friteries du Top 15 desne sont pas dans le Nord ou le Pas-de-Calais. Deux seulement ! Les deux départements squattent comme chaque année ce classement publié par le site Les friteries.com C'est une friterie de, près d'Orchies dans le Nord, qui remporte la 1ère place très convoitée. L'an dernier, "Le Germoir" qui a ouvert mi-2017, était 3ème. "Ça y est.... les résultats du concours des meilleures friteries sont tombés....Cette 1ère place c'est grâce à vous !!!! Milles MERCI !!!! On est super émus !!!!!", ont réagi Caroline et Benoît Bernhard les propriétaires sur leur page Facebook. Dans cette friterie, les frites sont coupées et épluchées sur place, puis cuites à la graisse de boeuf. Des vraies frites bien de chez nous ! La friterie a reçu 260 commentaires, la plupart très positifs :Le classement est fondé essentiellement sur les commentaires des internautes. Selon le site , "l'indice de popularité" est calculé en fonction des votes, des avis déposés par les utilisateurs et de l'ancienneté de l'établissement sur le site.Le classement est et reste donc sujet à débat mais il peut donner une indication, un peu comme les guides touristiques type Trip advisor ou les critiques de cinéma... De même, une friterie qui incite ses clients à voter est forcément mieux notée qu'une friterie qui sert des bonnes frites mais ne connait pas ou néglige le classement. Le site référence 2147 friteries en France et en Belgique et revendique environ 2000 visites par jour.Le site a été créé par un Nordiste, ce qui peut aussi expliquer en partie l'omniprésence de friteries nordistes. En 2017, la meilleure friterie était à Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais , reléguée cette fois à la 7ème place.1. Le Germoir Friterie, Landas (Nord)2. La frite à dorer, Wambrechies (Nord)3. Central Frites, Bully-les-Mines (Pas-de-Calais)4. Le Beef’aur, Cambrai (Nord)5. Chez Jean-Jean, Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais)6. Snack Jo, Orchies (Nord)7. Friterie René, Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais)8. Friterie Marie, Les Pieux (Manche)9. Miam Beach Burger, Caudry (Nord)10. Chez Véronique et Michel, Liévin (Pas-de-Calais)11. La friterie Douvrinoise, Douvrin (Pas-de-Calais)12. Friteries des nation, Calais (Pas-de-Calais)13. Bienvenue chez nous, Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais)14. Isa et René, Malo-les-Bains (Nord)15. Friterie chez Mel, Longeau-Percey (Haute-Marne)