Voici les radars nouvelle génération : que savent-ils faire ? Quand vont-ils être installés ?

Ils mesurent la vitesse sur 8 voies différentes et différencient poids-lourds et voitures. Selon radars-auto, un "mesta-fusion" peut suivre simultanément jusqu'à 126 véhicules sur 5 voies dans les deux sens de circulation et sur une portée de plus de 100 mètres.

Ils peuvent répérer les conducteurs sans ceinture de sécurité.

Ils peuvent permettre de sanctionner les utilisateurs de téléphone au volant.

Ils peuvent flasher les voitures qui ne respectent pas les distances de sécurité, qui dépassent dans des zones interdites.

Présentation des radars nouvelle génération

400 radars nouvelle génération vont être installés en France cette année. Ils vont notamment remplacer les équipements endommagés pendant la crise des Dans les Hauts-de-France, jusqu'à 80% des radars ont été dégradés , détruits ou endommagés ces derniers mois.Les nouveaux radars, appelés "Mesta Fusion 2" ou "radars tourelles" sont plus plus fins et plus hauts. "Il sera beaucoup plus difficile de le casser que ses prédécesseurs", indique à franceinfo le ministère de l’Intérieur. Ils ont surtout plein de nouvelles fonctionnalités :Pour l'instant, ils ne sont homologués que pour contrôler la vitesse, précise le ministère. Selon franceinfo, ce radar pourra également changer d’emplacement régulièrement, "car pour une cabine opérationnelle, il y aura quatre cabines leurres". A noter qu'il ne se contente pas de prendre des photos mais est capable aussi d'enregistrer des séquences vidéo.Une dizaine de ces nouveaux radars ont déjà été déployés en France, Marseille (Bouche-Du-Rhône), Strasbourg (Bas-Rhin), Thillot (Vosges), à Pierrelaye, Puiseux-Pontoise et Vigny (Val D’Oise), Bordeaux (Gironde). En 2020,