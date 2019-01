Voici un tabouret et une bougie réalisés avec les coquilles de moules de la Braderie de Lille

[#BraderiedeLille, la suite] 👏👏👏

4,06 T de coquilles de moules ont été collectées dimanche soir par les services de la propreté. Merci aux restaurateurs ayant répondu à notre appel ! Nettoyées puis broyées, les coquilles seront transformées en dalles de carrelage.

📸 Dan. R. pic.twitter.com/IJNDiQCYGr — Lille (@lillefrance) 5 septembre 2018

EtNISI

Le tabouret s'appelle "Jean". 25 cm de large, 21 de haut. Il a été fabriqué à partir de coquilles de moules récoltées pendant la Braderie de Lille 2018. La jeune société, basée à, le commercialise au prix de 120 €, comme l'a repéré La Voix du Nord "Chaque tabouret est numéroté, seuls 100 exemplaires sont édités, précise le site de vente en ligne . Le tabouret est monolithe, comme taillé dans une pierre." Sur le même principe, sont aussi vendues des bougies (25€).Début septembre 2018, plus deavaient été collectées puis stockées au port fluvial, à Santes. Etnisi les a nettoyées, broyées pour en faire du "wasterial", un matériau spécial toujours réalisé à base de matériaux recyclés (à 75% minimum).Le marc de café, la brique et plein d'autres matières peuvent aussi rentrer dans la composition ce matériau nouveau. L'objectif est ensuite d'en faire des objets design, qui prend la couleur et la texture du matériau recyclé.Du carrelage a également été réalisé avec les mêmes coquilles de moules. C'était d'ailleurs le projet initial, que lequel la ville et l'entreprise ont largement communiqué au moment de la Braderie : "En tout, on aura 80% de matières recyclées, expliquait à France Bleu Nord Espérance Fenzy . On compressera le broyat avec un autre déchet local (du calcaire) avant de le faire cuire à moins de cent degrés et à la fin, on obtiendra du carrelage."