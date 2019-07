Voiture écrasée entre deux camions à Englos : une vidéo montre ce qui s'est probablement passé dans cet accident

On en sait un peu plus sur l'accident d'Englos . Le 9 juillet dernier, une Toyota Yaris a été écrasée entre deux camions sur l'A25. Le conducteur de la voiture, âgé de 57 ans, est mort sur le coup.L'enquête menée par les CRS a conclu provisoirement à une erreur d'inattention du chauffeur, laissé libre après sa garde à vue . Pas de traces de stupéfiant ou alcool, pas de manquement aux règles de conduite des poids lourds (temps de repos...), pas d'utilisation du téléphone portable... : aucune circonstance aggravante."Il a sans doute suffi de quelques secondes d'inattention", indique une source proche de l'enquête. Le respect des distances de sécurité est également en question dans cet accident.Le scénario de cet accident mortel ressemble fortement à celui reporduit dans une vidéo crash-test postée par la marque de contrôle technique automobile Dekra. On y voit un camion roulant à 43 km/h seulement écraser une voiture qui suit un autre camion. Il ne reste presque rien de la voiture, même à cette vitesse.La vidéo est impressionnante. Elle a pour objectif d'inciter les pouvoirs publics à rendre obligatoire un système de freinage d'urgence automatique dans les camions.