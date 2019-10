La Voix du Nord lance “La Voix des sports” version magazine

#Presse C'est avec une petite émotion que mes collègues du service des Sports et moi-même vous présentons le nouvel acte de la longue vie de La Voix des Sports. Les résultats chauds dans votre VDS habituelle de 50 pages (ici édition Artois) plus le Mag' de 34 pages. 😉 pic.twitter.com/YFdKWIf6tP — Grégory Lallemand (@GregLallemand) October 7, 2019

Un nouveau magazine en vente dans vos kiosques ou tabac-presse ! La Voix du Nord lance ce lundi une nouvelle publication intitulée "La Voix des sports", l'hebdo du sport régional. Une publication réalisée en papier mag' couleur et qui sera désormais vendue avec le traditionnel journal du lundi "La Voix des sports". L’ensemble est vendu 2,90€ (au lieu de 1,60€ pour le journal seul actuellement)"C’est un enjeu très important pour nous", explique à CB News Gabriel D'Harcourt, directeur général délégué de La Voix du Nord . Reportages, interviews longues de sportifs, dossiers sur le sport régional : le magazine aux couleurs proches de celles de France football veut proposer autre chose que de l'actualité chaude et des résultats sportifs.Cette semaine, Benjamin Pavard, le joueur du Bayern Munich originaire de Jeumont est à la "une". Avec également un dossier sur les salles de sport dans la région ou encore un portrait d'Hicham Briki, coureur de fond et soudeur chez Alstom.