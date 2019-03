Votre lycée est-il performant ? Découvrez les résultats des établissements des Hauts-de-France

Le taux de réussite au bac , à savoir le nombre d'élèves qui obtient son diplôme, par rapport au nombre de candidats.

Lycées généraux et technologiques

Lycées professionnels

Le ministère de l'Éducation vient de publier, comme chaque année, les indicateurs de résultats de tous les lycées d'enseignement général et des lycées professionnels. Des résultatsDans les tableaux ci-dessous, vous pouvez comparer les établissements du Nord et du Pas-de-Calais entre eux et vous servir d'une barre de recherche. Parmi les indicateurs, on trouve :Il n'existe pas de "classement" à proprement parler des lycées généraux, car il est biaisé par l'importance que l'on accorde aux différents critères.En revanche, si l'on considère que les lycées les plus performants sont ceux qui allient un fort taux de réussite, de mentions et d'accès avec une bonne valeur ajoutée, on pourrait citer le(privé) à 100% de taux de réussite (et une valeur ajoutée de 4), l(privé) avec un taux de réussite de 100% et une valeur de ajoutée de 4, le lycée(public), avec un taux de réussite de 99% et une valeur ajoutée de 6, ou encore le(privé), avec un taux de réussite de 99% et une valeur ajoutée de 4.Au niveau des lycées professionnels, les établissements cumulant un haut taux de réussite au baccalauréat et une forte valeur ajoutée sont – également – le(100% de taux de réussite, 13 en valeur ajoutée), le(public), avec 100% de taux de réussite à 11 en valeur ajoutée, le(privé), avec un taux de réussite de 100% et une valeur ajoutée de 11, ou le, avec un taux de réussite de 100% et une valeur ajoutée de 11.