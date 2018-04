Vous aimez les balades en nature ? Attention à la berce du Caucase !

Le beau temps arrive... La saisons des balades en nature est officiellement ouverte... Mais il faut se méfier de la berce du Caucase, présente dans les trois départements picards. Introduite en Europe au XIXè siècle, elle colonise le bas-côté des routes, les prairies, les terrains vagues mais aussi les jardins publics et privés.



Elle est présente notamment au nord-ouest du département de la Somme, dans le sud de l’Oise et surtout dans l’Aisne avec des populations importantes le long de la vallée de la Serre ainsi que quelques foyers dans les vallées de l’Aisne et de l’Oise.



Plante invasive, la berce du Caucase produit une toxine photo toxique appelée xanthotoxine. Cette toxine, présente dans la sève, provoque des inflammations et des brûlures de la peau.



Comment réagir en cas de contact avec la sève ?

Si votre peau a touché la sève, il faut rapidement la retirer, en faisant bien attention à ne pas étendre la surface de la zone touchée. Pour cela, il est possible d'utiliser un papier absorbant sans frotter, puis laver au savon, et rincer abondamment à l'eau l'endroit atteint.



Ensuite, il faut éviter l'exposition de la zone touchée à la lumière durant plus de 48 h, le temps de la disparition de l'effet photo sensibilisateur.



Si les yeux sont atteints, les rincer abondamment à l'eau claire puis porter des lunettes de soleil pour réduire leur exposition à la lumière et consulter un médecin immédiatement.



En cas de contact important, ou si un enfant est atteint, consulter sans tarder un médecin ou le centre antipoison pour tout conseil approprié.



Le meilleur moyen de se débarrasser de cette plante est de l'arracher. Pour cela, il faut absolument porter des gants longs, mais aussi si possible une salopette imperméable à la sève, des lunettes de sécurité contre les projections de sève dans les yeux.



Attention, la berce du Caucase est à ne pas confondre avec la berce commune, que l'on utilise souvent pour nourrir les lapins. Elle est inoffensive et riche en minéraux !