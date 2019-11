Vous avez noté les gares des Hauts-de-France : Dunkerque arrive en tête, Lille-Europe en queue de peloton

C'est l'étude annuelle de satisfaction des usagers des gares . Elle permet de donner une note sur 10, sur plusieurs critéres : la sécurité, les aménagements, les déplacements à l’intérieur de la gare, la propreté, les services et l'ambiance générale de la gare. 2 évaluations sont faites sur l’année, en mars et septembre, grâce à des enquêteurs qui font remplir des questionnaires aux voyageurs dans les gares.Parmi les 149 gares de France sondées par la SNCF, on trouve 12 gares des Hauts-de-France : 6 dans le Nord, 3 dans le Pas-de-Calais et 3 en Picardie.

Avec une moyenne de 7,59/10, les grandes gares de France restent perçues comme satisfaisantes.

Dunkerque et Lens, bonnes éléves !

Lille Europe, bonnet d'âne ?

@FabriceLilleWzm, d’importants travaux de modernisation de la gare nous obligent à fermer l’accès depuis le parvis François Mitterand du 18 novembre au 15 décembre. [ 1/2 ] — Service Client Gares (@ClientsGares) November 19, 2019

Dans ce classement, il faut attendre la 40éme place pour découvrir une gare des Hauts-de-France. Et, c’est Dunkerque qui est la gare le mieux notée par les usagers, avec une moyenne de 7,81/10. Qualité des informations, fluidité des déplacements dans la gare, c'est ce qu'apprécient le plus les voyageurs qui y transitent. Même si ceux ci restent mitigés sur l'ambiance générale qui régne dans la gare, lui attribuant un 7,21/10.Une arrivée en tête dans les Hauts-de-France, que la cité de Jean Bart partage avec la gare de Lens (44éme), affichant fiérement une moyenne de 7,78/10. Même si cette derniére, dépasse Dunkerque pour son ambiance. Les voyageurs lui attribuant une note de 8,75/10 à la question "vous sentez vous bien dans cette gare ?".Sur ces villes de la région, 5 obtiennent une note supérieure à la moyenne - Arras, Douai, Dunkerque, Lens et Valenciennes - et 3 inférieures - Lille Europe, Lille Flandres et Calais Frethun - Ainsi, la gare TGV de Lille affiche une note de satisfaction globale à 6,55 sur 10, elle se classe donc avant-dernière sur 123. Un lieu où l’on passe mais on ne s’y arrête pas. Actuellement perturbée par des travaux de grande ampleur, elle devrait s’améliorer.Parmis les autres grandes gares des Hauts-de-France, Lille Flandres fait mieux. La gare historique de la capitale régionale se trouve en milieu de tableau, à la 61 éme place, passant même devant Lille Europe et pour des critères proprété et de sûreté. Ces deux rubriques sont d'ailleurs particulièrement bien notées dans la gare TGV Haute-Picardie, qui avec Calais et Tourcoing, forment le trio de tête des Hauts-de-France dans cette appréciation.Quant à la gare de Calais - Frethun , elle se place en 79éme position, avec une note globale de 7,62/ 10. Affichant il est vrai, une très bonne note en matière de sécurité, 8,38 / 10, bien au-dessus de la moyenne à 7,38."Ce baréme nous permet d'être à l'écoute des usagers et de réajuster rapidement quand nous le pouvons les amélorations demandées" explique Pauline Spinnewyn, responsable communication SNCF Gares & Connexions. "Sensation de confort, éclairage, mobilier, tout peut être aménagé et grâce à cet outil de veille, trés important pour nous, nous avons comme projet de revitaliser le hall de la gare de Dunkerque. Le projet est déjà à l'étude !"