Vous pouvez désormais visiter (gratuitement) les entrepôts d'Amazon à Lauwin-Planque et à Boves

"Montrer un peu les coulisses d'Amazon"

Le géant américain de la logistique organisait déjà des visites de façon plus ou moins régulière depuis 2015.Elles seront désormais quotidiennes, à raison de deux fois par jour, "une le matin, une l'après-midi", du lundi au vendredi souligne l'enseigne. Des "Amazon Tour" quiLes sites de(Nord) et de(Somme) font partie des sites concernés. Là, depuis le 12 février il est possible en s'inscrivant en ligne de visiter gratuitement des centres de distribution."L'idée, c'est de montrer un peu les coulisses d'Amazon, d'expliquer le fonctionnement de l'entreprise avec quelqu'un qui travaille là. Ça s'adresse aussi bien au grand public qu'aux entreprises" précise-t-on à Amazon.