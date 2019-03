Le Web a 30 ans. À quoi ressemblait la première version de ces 15 sites emblématiques du Nord et du Pas-de-Calais ?

L'archivage de site, comment ça marche ? Nous avons pu retrouver les anciennes versions de ces sites (pour leur grande majorité encore existants) grâce au site Wayback Machine, qui depuis près de 25 ans archive les pages web en "enregistrant" leur contenu, parfois plusieurs fois par jour, parfois deux fois par an. Ce site n'enregistrant pas les images (trop volumineuses !), bon nombre d'entre elles n'apparaissent plus car elles ne sont plus en ligne. En entrant le nom d'un site (actuel ou disparu) dans la barre de recherche, vous pourrez retrouver les archives de n'importe quel site, francophone ou étranger, depuis la fin des années 1990.

Le, en Suisse, un premier document signé des informaticiens du CERN, en Suisse, présentait le concept du World wide web. À l'époque, l'homme à l'origine de l'initiative, Tim Berners-Lee, le décrivait comme "un système de gestion de l'information".Il a bien fallu une dizaine d'années avant que les sites commencent à se démocratiser, et. Á l'époque, créer un site ne demande que de très rudimentaires connaissances en code etVilles nordistes, LOSC, Auchan, Eurotunnel ou encore La Voix du Nord... Trente ans plus tard, avec un brin de moquerie, un soupçon de nostalgie et beaucoup de recul,et qui ont beaucoup changé depuis l'ère 1.0.