Ils cherchaient un trésor, ils ont trouvé les embrouilles !

Episode 1

Les Chicons à Dunkerque - épisode 1/6

Les Chicons à DunkerqueNos deux héros, Léo et Paul, se lancent dans une partie de foot endiablée sur le sable. Soudain, la balle va heurter la porte d’un cabanon de plage. La porte s’entrouvre mystérieusement...Léo et Paul sont allongés sur le sable...- "On est pas bien là ?"- "Carrément !"- "Ben voilà, on y est... On l’a gagné ce weekend-end à Dunkerque !"