Un week-end à la découverte des jardins

L'Aisne

La Somme

L'Oise

Cette année, pour la première fois, les "rendez-vous aux jardins" se développent dans toute l'Europe. L’Allemagne, la Slovaquie, la Hongrie, la Croatie, l’Estonie, l’Irlande, la Lituanie, les Pays Bas, la Pologne, la Slovénie, l’Italie, Monaco ainsi que plusieurs régions transfrontalières dont la Wallonie (Belgique) et le canton de Vaud (Suisse) se sont associés à la France pour organiser des Rendez-vous aux jardins.L'art des jardins européens, ce sont les jardins "à l'italienne", à "l'anglaise" ou "hispano-mauresque". Certains sont inscrits aux monuments historiques, tributaires plus que tout autre de l'usage et du temps. D'autres sont labellisés "Jardin Remarquable". Ils présentent un grand intérêt sur le plan de l'histoire, de l'esthétique ou de la botanique. D'autres encore sont affiliés à un Musée de France qui propose une visite de leur jardin pour l'événement.Le choix est varié dans les Hauts-de-France. 119 jardins sont ouverts au public ce week-end, dont 46 en Picardie.A l'Est de la Picardie, deux petits-nouveaux se sont présentés à ce rendez-vous annuel.à Fresnoy-le-Grand, dévoile les secrets et savoirs anciens des plantes médicinales du Nord ainsi que le jardin de plantes tectoriales. Vous pouvez d'ailleurs lors d'un atelier, confectionner votre baume "guérit-tout" ou votre tisane miracle.a également rejoint l'événement. Situés à Haramont, au coeur d'une vallée parcourue par un cours d'eau, les buis et les ifs agrémentés de vivaces et de planes médicinales entourent et décorent le monastère.Sur 22 rendez-vous, le département en compte 5 nouveaux cette année. Parmi euxà Amiens. Diffrentes animations sont proposées ce samedi dont des ateliers cuisine.Toujours à Amiens, un guide-conférencier vous accompagne sur un parcours pédestre à la découverte des arbres labellisés "arbre remarquable". Possibilité d'emprunter ce parcours également à vélo.A Abbeville, la bibliothèque Robert Mallet présente une exposition sur la culture, les utilisations et les processus de transformation de la pomme de terre.Au centre culturel le Rex, le public assiste à une projection du film "le potager de mon grand-père" de Martin Esposito.A Long, c'estqui vous fait découvrir la flore de la vallée de la Somme lors d'une balade sur les chemins et dans les marais.16 rendez-vous sont au programme dans l'Oise.fait son entrée pour la première fois. Une visite commentée dimanche retrace l'histoire des premiers jardins du Palais Episcopal qui s'inspiraient à la fois des jardins médiévaux de monastères et des jardins d'agrément de la Renaissance italienne.A Ermenonville,cultivé dans le respect du développement durable est un mélangede structuration à la française et d'abondance sauvage du jardin à l'anglaise.Au, c'est le parc qui est à découvrir avec ses forêts, prairies, étang et rivières et aussi sa faune. Vous pouvez y rencontrer des chevreuils, lapins, canards ou hérons. Le château du XVIe appartenait à la famille de Montmorency.A Serans, les fleurs sont à l'honneur. Elles poussent à foison dans le hameau jouxtant le Parc Naturel régional du Vexin Français.