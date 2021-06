Week-end estival : hors littoral, les bons plans baignade ou nautiques des Hauts-de-France

Il va faire chaud et beau ce week-end dans la région Hauts-de-France. Ca tombe bien, le port du masque n'est plus obligatoire sur les plages du Pas-de-Calais (attention, il l'est sur les plages du Nord et de la Somme). Mais il n'y a pas que la plage... Tour d'horizon des plans d'eau et des piscines à ne pas manquer dans la région.



Avec, pour commencer, une carte des lieux où l'on peut se baigner, dans les Hauts-de-France, ailleurs qu'à la plage. Mais attention, si les piscines et centres aquatiques sont autorisés à rouvrir au public depuis le 9 juin, un protocole sanitaire strict est à respecter.

Mais aussi... les activités nautiques !

Base des prés du Hem à Armentières (59). Ouvert ce samedi 10.00 à 19.00 et dimanche 10.00 à 20.00. Port du masque obligatoire à partir de 11 ans. Nombre de visiteurs limité à 3500. Entrée 8 euros (de 4 ans à 18 ans : 5 euros) pour accéder au bateau mouche (jauge limitée à 50 personnes) aux deux piscines sur la plage qui peuvent accueillir une soixantaine de personnes par roulement, au petit train, au mini golf et à l'accrobranche pour les petits. Supplément à payer pour la planche à voile ou le catamaran. Tél. 03 20 63 11 27

Image d'illustration du 1er juin 2020 • © Annette Riedl. MaxPPP

Base nautique de Loeuilly (80). Accès aux étangs gratuit avec pas mal d'étendue d'herbes sur quelque 3,5 ha. Baignade interdite mais, on peut tout de même se retrouver dans l'eau autour d'activités nautiques comme le canoë le kayak ou le paddle, payantes. Six euros pour les moins de 18 ans (sinon 9 euros). De 14.00 à 17.30 samedi et dimanche. On peut tourner entre les différentes activités. Tél. 03 22 38 22 58.

Du kayak polo • © Base nautique de Loeuilly

Plan d'eau du Canada à Beauvais (60) Accès autour du plan d'eau. Possibilité de se balader et de faire bronzette mais attention, l'accès à la plage de sable, aux activités nautiques et à la baignade ne sera possible qu'à partir du 3 juillet. 03 44 06 92 90

Le lac et ses cottages. • © ValJoly