Welsh, carbonade, chicon-gratin... : on vous raconte 5 recettes ch'tis qui tiennent bien au corps

Le Welsh

Gastronomie : le welsh, le plat traditionnel qui rassemble le Nord



Le Chicon-gratin

Quelle recette ? Quels produits ? Où manger de bons plats du? L'émision "" vient régulièrement chez nous tourner des reportages sur notre tradition culinaire.En voici 5 qui présentent des cuisiniers, des restaurants, des lieux et des produits typiques.à faire chez vous cet hiver pour perpétuer la tradition de ces plats qui tiennent au corps.Le welsh c’est du pain, du jambon, du cheddar, et un oeuf. Cette tartine gourmande et fondante est un incontournable du Nord (mais qui vient du Royaume-Uni) et se sert évidemment avec des frites ! Rendez-vous à(Pas-de-Calais), pour découvrir la recette d'Hélène et son estaminet.



Un plat traditionnel du Nord de la France et du plat pays : le gratin d’endives au jambon. Fondant à souhait, moelleux, gourmand, réconfortant ! Rendez-vous à Bruxelles pour redcéouvrir ce plat à base d'un légume presque exclusivement produit chez nous.

Gastronomie : le chicon-gratin, l'endive au jambon version belge !



Joues de porc au maroilles

Gastronomie : les joues de porc à la mode ch'ti !



La carbonade flamande

Flamiche au maroilles

Recette : gratin d’endives au maroilles

Une recette 100 % ch’ti : des joues de porc au maroilles ! Un plat simple mais généreux, servi avec des frites. Rendez-vous à(Pas-de-Calais) où Alexandre et Mélanie ont remis au goût du jour ce moreceau de viand un peu oublié.Du boeuf, de la bière, du pain d'épices... Direction(Nord), pour découvrir la recette de ce boeuf bourguignon facçon ch'tie.Un autre plat incontournable de la région. C'est Pépée le Mat, chroniqueuse à France Bleu Nord qui nous livre sa recette.