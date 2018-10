Wimereux : un énorme tas de moules mortes à la Pointe aux Oies

Wimereux : des moules mortes amassées sur la plage

De quoi laisser songeurs les restaurateurs de la braderie de Lille : un, long de 100 mètres et large de deux, s'étend sur la plage de la. Une montagne noire à l'odeur peu ragoutante, qui laisse les pécheurs déçus et interloqués.et n’est absolument pas lié à la pollution. Les fortes chaleurs de cet été et le début d’automne plutôt sec auraient en revanche accentué le "retirement", qui se fait avec les grandes marées." Les moules, comme tous les organismes, ont un cycle naturel. Il y a des périodes où elles sont plus 'stressées', où les conditions sont moins bonnes", explique Lionel Denis, directeur de la station marine. Unese met en place et les moules les moins résistantes s'échouent.Pour l'instant,, au grand bonheur des mouettes.