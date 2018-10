Wonder Augustine : l'émouvant élan de solidarité autour d'une petite fille de 4 ans, morte d’un cancer du cerveau

Tranquillement au son de sa musique (Dumbo de Vianney), dès les premières notes, son souffle s'est arrêté...

Au début du mois d'août dernier, Pauline et Tanguy, qui habitent(près de Roubaix dans le Nord) constatent que leur fille Augustine, 4 ans, a des troubles soudains de la vision et de l'équilibre. Peu après, le diagnostic tombe : la fillette est atteinte d'un cancer très grave, appelée le "".Une terrible nouvelle. Une maladie très rare (deux autres familles concernées de la région ont pris contact avec la famille d'Augustine). Rapidement, les médecins expliquent à la famille qu'il y a peu d'espoir : "Seuls 10% des enfants atteint de GITC survivent 2 ans après la découverte de la tumeur, et moins de 1% survivent pendant 5 ans, expliquait il y a quelques jours Steeve de Matos, cousin de la maman de Pauline. La moyenne de survie est de 9 mois après diagnostic.Wonder Augustine est partie... Tranquillement au son de sa musique (Dumbo de Vianney), dès les premières notes, son souffle s'est arrêté... Nous étions avec elle... Le soleil brillait, une coccinelle est venue nous rendre visite dans la chambre... On est allé faire ce qu'elle adorait faire, cueillir des marguerites... Notre fille chérie, on t'aime tellement fort... Pour toujours...Le chemin va être difficile sans toi.."La maman d'avait décidé de raconter jour après jour, le combat qu'elle vit. Sa page Facebook est remplie de textes et photos émouvantes , dures parfois. Les derniers posts publiés laissaient clairement entendre que la petite fille allait très mal : "Voilà, nous sommes entrés à 2 pieds dans les soins palliatifs... Il va falloir accepter, il va falloir rester forts, il va falloir penser à la façon de lui dire au-revoir, à l'organisation de vous savez quoi (je n'ai pas envie de citer ce mot)... Alors qu'elle était tellement bien ces derniers jours, son bras droit rebougeait, elle tenait mieux sa tête, elle souriait beaucoup, elle essayait de reparler... (...) Mon Dieu, elle fait tellement d'efforts, voilà le résultat... On le savait depuis le début, on n'a jamais été dans le déni... Mais on n'est jamais prêt... Et c'est tellement douloureux de la voir comme ça..."Très vite, la famille d'avait aussi décidé de se mobiliser. Une association a été créée :, en référence à "Wonderwoman" et à l'incroyable combat de cette petite fille qui a longtemps gardé le sourire.Les parents (qui ont aussi une fille Léontine âgée de 8 mois) ont arrêté de travailler. Une cagnotte en ligne a été lancée et a déjà permis de récolter plus de. Objectif : 100 000 euros. "Les sommes récoltées serviront à améliorer le quotidien d'Augustine, mais aussi à financer la recherche contre les cancers pédiatriques", expliquait l'association.Depuis quelques semaines, l'élan de solidarité avait pris de l'ampleur. Le joueur nordiste de l'équipe de Franceavait enregistré un message de soutien : « Je sais que tu te bats contre cette vilaine maladie (…) Je suis de tout cœur avec toi »Ce week-end, le LOSC s'est également mobilisé : banderole, vidéo diffusée dans le stade, posts sur les réseaux sociaux. "Plus qu’un club de football, le LOSC est avant tout composé d’hommes, de femmes, de parents sensibles à ces combats qui peuvent frapper chacun de nous. En soutenant Wonder Augustine, le club lillois entend ainsi rediriger la médiatisation dont il bénéficie de par son activité vers un combat auquel il s’associe de toutes ses forces.""Mon idée, c'est d'avoir d'autres footballeurs de la région. Anthony Knockaert, qui joue actuellement à Brighton, nous a rejoints. Yohan Cabaye a fait un très généreux don au profit de l'association. J'appelle aujourd'hui Raphaël Varane à se manifester et à soutenir Augustine, ce serait top !", expliquait ce week-end Steeve de Matos à RMC Sport.Une soirée caritative destinée à récolter des fonds pour l'association est prévue le 18 octobre prochain. On ignore pour l'instant si elle sera maintenue.