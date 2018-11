Wonder Augustine : sa maman est “écoeurée“ par un vote ”contre” des députés de la majorité

Association Wonder Augustine Wonder Bureau La nuit fût courte, ou plutôt longue ... Après de longs débats, l'expression de l'importance et la nécessité d'obtenir un fond entre 18 et 20 millions d'euros, à 5h40 c'est...

20 millions d'euros

Rejet de mon amendement visant à donner + de moyens à la recherche pour lutter contre les cancers pédiatriques... 60% de mes collègues présents ont voté contre. #PLF2019 #Recherche #incomprehension pic.twitter.com/glUOucC8hQ — Béatrice Descamps (@beadescamps) 14 novembre 2018 A 5h30 suite à l'amendement que j'ai porté, le gouv a accepté de renforcer la recherche contre le cancer pédiatrique. Bcp diront que ce n'est pas assez et ils ont raison.Mais les choses ont enfin bougé:

5 M€ et 1 fléchage + précis

contrôle parlementaire en lien avec les asso pic.twitter.com/3YUrOFp5KX — Eric Woerth (@ericwoerth) 14 novembre 2018

Quelle est la réelle raison valable de s'opposer à ces 20 millions d'euros ?

Ce mercredi matin, Pauline Desplanque, la maman d'Augustine, petite fille de 4 ans décédée d'un cancer fulgurant il y a un mois à Wattrelos (Nord) , a exprimé sa tristesse, sa colère, sur sa page Facebook : "Je me lève avec cette nouvelle et je suis vraiment très déçue...On parle beaucoup mais on n'agit pas, mais que faut il pour que la recherche puisse se faire, c'est déjà long de rechercher, mais sans moyen, nous resterons encore là à subir les diagnostics, à subir les pertes... Je suis écoeurée..."La maman d'Augustine qui a beaucoup médiatisé son combat contre la maladie réagit là à un rejet ce mercredi matin de la majorité des députés de plusieurs amendements créant un fonds pour la recherche sur les cancers des enfants de 15 à 20 millions d'euros. La majorité a préféré voter un fonds de 3 à 5 millions d'euros. Un montant décevant pour la famille d'Augustine et l'association.Depuis plusieurs années, le collectif Grandir Sans Cancer, constitué courant 2017 par des médecins, des chercheurs et des associations de familles, appelaient à une mobilisation du gouvernement pour qu’il “favorise l’émergence et le développement de programmes de recherche fondamentale [...] visant à définir les spécificités étiologiques et moléculaires des cancers pédiatriques." Le collectif demandait notamment la création d’un fonds annuel "[…] sur les cancers des enfants et adolescents", qui ferait de la France "un pays leader en la matière". La médiatisation autour d'Augustine pouvait laisser espérer une réelle avancée.avait été avancée en s'appuyant sur les travaux parlementaires de l’ancienne députée de la Gironde Martine Faure, qui avait évalué les besoins manquants pour cette recherche, et rédigé un rapport de 150 pages. Pour l'association Grandir sans cancer, elle fait consensus.Mais la majorité gouvernementale n'a pas suivi et créé un fonds plus modeste. Le rejet des amendements portés par Béatrice Descamps (UDI) et Eric Woerth (LR) ont été votés vers 5h30 du matin."On ne comprend pas, réagit Steeve de Matos, cousin de la maman d'Augustine et vide-président de l'association Grandir sans cancer. Pourquoi cette séance a été maintenue, malgré la fatigue et la complexité du sujet, à 5h du matin. Y-t-il une volonté de cacher ? Et puis on parle là d'un amendement validé par la Commission des finances. Pourquoi le rejeter ? Pourquoi ne pas avoir voté les 20 millions d'euros ? Il fallait les mettre au budget quitte à ne pas tout dépenser la première année.La majorité gouvernementale aurait pu voter à l'unanimité, avec l'opposition. "Il prend néanmoins acte du vote d'une somme de 5M€, proposée par le gouvernement et votée à l'unanimité par les députés : "Nous soulignons le travail et l'effort. Mais le combat de fond, c'est 15 à 20 millions. Tous les ans, on nous dit la même chose..."Eric Woerth, député LR, est lui, un peu plus positif : "Beaucoup diront que ce n'est pas assez et ils ont raison. Mais les choses ont enfin bougé", a-t-il réagi sur Twitter.Le combat va continuer par l'association Wonder Augustine et toutes les associations luttant pour une meilleure prise en compte des cancers infantiles.