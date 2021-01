Un wrap et un samosa envoyés dans l'espace atterrissent finalement à Caix dans la Somme

C'est l'histoire d'un wrap et d'un samosa embarqués dans une étrange épopée spatiale... Le 31 décembre dernier, le patron d'un restaurant indien à Bath en Angleterre, Niraj Gadher, décide de préparer un voyage un peu particulier. Il attache un wrap, un samosa et une gro-pro à un ballon à l'hélium et c'est parti direction l'espace ! Enfin presque, puisque finalement quelques heures plus tard le colis a atterri à Caix dans la Somme.

Après avoir suivi son périple grâce à la go-pro, le restaurateur contacte un jeune homme sur Instagram identifié sur une photo à Caix. Axel Mathon croit d'abord à une blague et supprime les messages qu'il reçoit. "Au début je pensais vraiment que c'était du n'importe quoi, qu'on essayait de m'arnaquer. Et puis il m'a envoyé une vidéo en m'expliquant toute l'histoire."

Habitant à Divion dans le Pas-de-Calais, Axel se prend finalement au jeu et parcourt une heure de route dimanche 3 janvier pour se rendre dans le petit village de la Somme. Grâce aux coordonnées de la balise GPS qui se trouvait à l'intérieur du ballon, il réussit à trouver l'endroit de l'atterrissage. "Vraiment jusqu'à ce que j'arrive ici, je n'y croyais pas, montre-t-il. Et en fait quand j'ai relevé la tête, j'ai vu dans les arbres le ballon à l'hélium éclaté et j'ai trouvé cette boîte en polystyrène bien emballée."

Le wrap et le samosa ont disparu dans un champ

Sur la boîte, la go-pro est toujours présente avec des batteries de rechange. Axel trouve également un petit mot avec un numéro de téléphone au cas où quelqu'un trouve le fameux colis. En revanche, plus aucune trace du wrap, ni du samosa... "Ce n'est qu'en rentrant chez moi et en visionnant les images de la go-pro que je me suis rendu compte qu'il y avait aussi un wrap et un samosa", confie Axel.

C'est Axel Mathon, habitant de Divion dans le Pas-de-Calais qui a trouvé le ballon dans un champ à Caix dans la Somme • © Clément Jean-Pierre / FTV

Pour le jeune homme, cette découverte pour le moins insolite reste une bonne expérience. "C'était un peu comme une chasse au trésor, j'ai trouvé ça fou ! On voit ce genre d'histoires aux États-Unis d'habitude. Et bien là c'est dans un champ paumé en Picardie."

"C'était juste pour le fun !"

Contacté via Skype, Niraj Gadher, dit avoir tout de même accompli sa mission. "On n'aurait jamais pensé que ça allait se poser en France, on pensait que ça allait tomber dans une ville à côté à une heure d'ici. Quand on a vu que c'était en France on ne pouvait pas y croire."

Et quand on lui demande ce qui a bien pu lui passer par la tête, il répond qu'il a fait ça juste pour le plaisir. "C'est le confinement ici, il n'y a pas grand chose à faire donc pourquoi pas envoyer un samosa dans l'espace ! C'était juste pour le fun ! Si vous avez d'autres idées, je suis ouvert aux suggestions."