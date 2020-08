WRC : la Belgique va accueillir pour la première fois une étape du championnat du monde avec le rallye d'Ypres

L'épreuve prévue au Japon avait été annulée du fait de l'épidémie de Covid-19, une aubaine pour la Belgique. Elle organisera la 8e et dernière étape de ce championnat du monde 2020 avec le rallye d'Ypres.

An update regarding the 2020 #WRC calendar — WRC - FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) August 19, 2020

Le rallye d'Ypres, 8e et dernière étape du championnat 2020

23 - 26 janvier: Monte-Carlo

13 - 16 février: Suède

12 - 15 mars: Mexique

4 - 6 septembre: Estonie

18 - 20 septembre: Turquie

15 - 18 octobre: Allemagne

29 octobre -1er novembre: Italie

19 - 22 novembre: Belgique

La Belgique va accueillir sa première épreuve du championnat du monde des rallyes WRC fin novembre pour remplacer celle du Japon précédemment annulée, ont annoncé les organisateurs ce mercredi 19 août . L'archipel nippon devait refaire son retour dans la compétition après dix ans d'absence.Il s'agit du rallye d'Ypres, qui compte traditionnellement pour le championnat d'Europe des rallyes, une épreuve sur asphalte, longue de 300 kilomètres. Elle sera la 8e et dernière étape du championnat. La Belgique devient ainsi le 34e pays à organiser une épreuve du mondial depuis la naissance du championnat en 1973.La dernière étape, dite "power stage" avec des points supplémentaires pour le championnat du monde, sera organisée sur le circuit de Spa-Francorchamps, empruntant notamment le légendaire "Raidillon", a indiqué le WRC.Le rallye d'Ypres avait été remporté en 2018 par le Belge Thierry Neuville qui court actuellement en WRC pour l'écurie Hyundai et a été vice-champion du monde des rallyes en 2016, 2017, 2018 et 2019. Il occupe actuellement la 3e place du championnat après trois épreuves, le leader étant le Français Sébastien Ogier (Toyota).Le calendrier du WRC a été bouleversé, comme celui des autres disciplines des sports mécaniques, par la pandémie de coronavirus. Avec le rallye d'Ypres, qui clôturera la saison 2020, cinq manches sont actuellement prévues.Le calendrier remanié de la saison 2020 du WRC: