Xavier Bertrand confie se préparer aux élections présidentielles de 2022

Les Français "vaccinés" des primaires

Le président de la région Hauts-de-France ne cache pas ses ambitions pour 2022 : interrogé lundi par le quotidien Corse Matin alors qu'il se trouvait en vacances à Lumiu (Haute-Corse), Xavier Bertrand a confirmé qu'il se préparait au scrutin présidentiel.À la question "Vous serez candidat pour les prochaines présidentielles ?", l'élu Divers-droite, qui a quitté Les Républicains en 2017, a répondu : "Je m'y prépare, oui", avant d'embrayer : "mais avant de parler des présidentielles, l'échéance la plus proche et la plus importante, c'est la présidence des Hauts-de-France lors des prochaines régionales", en mars 2021.Des élections régionales qui auront valeur de test pour l'ancien maire de Saint-Quentin (Aisne), puisque lorsque le journaliste l'interroge sur les primaires de la droite, Xavier Bertrand considère à la place que sa "primaire, ça sera le scrutin régional des Hauts-de-France", estimant que gens sont "vaccinés" des primaires."Je ne veux plus de filtre entre le peuple et moi et je ne me soumettrai pas à des règles fixées par les partis politiques", ajoute-t-il encore.