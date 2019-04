Xavier Bertrand demande le maintien du remboursement de l'homéopathie

Le déremboursement de l’homéopathie est une fausse bonne idée et coûterait plus cher !



Je suis comme des millions de Français, je veux le maintien du remboursement de l’#homéopathie. Je signe la pétition #MonHomeoMonChoix !https://t.co/EGuYUj52qU — Xavier Bertrand (@xavierbertrand) 14 avril 2019

Le déremboursement en question

Avant la décision sur un éventuel déremboursement, les pro-homéopathie organisent la riposte médiatique : les laboratoires fabriquant ces produits et les organisations professionnelles du secteur lancent une campagne intitulée "Mon homéo, mon choix" https://t.co/5EdYzTH2lb #AFP pic.twitter.com/PFEUCLdOMl — Agence France-Presse (@afpfr) 3 avril 2019

L'université de Lille prend ses précautions

L'ancien ministre de la Santé Xavier Bertrand maintient ses positions. Pour lui, il est toujours, comme il l'a réaffirmé dans un tweet publié ce dimanche 14 avril.Une position qu'il avait déjà adoptée lorsqu'il était ministre sous Jacques Chirac :, confiait-il au Monde en 2005. Le remboursement de l'homéopathie est remis en question depuis plus d'un an, depuis lacontre les "médecines alternatives" publiée dans Le Figaro Y était notamment évoquée l'homéopathie qui est la. "L’homéopathie, comme les autres « médecines alternatives », n’est en rien scientifique, dénonçaient les signataires de la tribune. Ces pratiques sontpromettant une guérison miraculeuse et sans risques."Alors que la Haute autorité de santé (HAS) a été saisi par le ministère de la Santé pour, Xavier Bertrand estime que leur déremboursement serait "une fausse bonne idée" qui "coûterait plus cher". Il invoque notamment les "millions de Français" qui ont recours à ce type de médecine douce :a déjà utilisé "plusieurs fois" des produits homéopathiques, selon un sondage Ipsos réalisé en octobre 2018.L'ancien ministre en profite pour faire la promotion d'une pétition qui recueille près de 125 000 signatures : Mon homéo mon choix . Un appel notamment signé par, qui emploie 3 200 personnes pour produire ses granules homéopathiques. "En cas de déremboursement, il pourrait y avoir un transfert vers des médicaments plus coûteux pour la collectivité", assurent les défenseurs de l'homéopathie dans leur communiqué.Dernier volet en date dans la saga : une prise de position commune, symboliquement forte, des Académies de médecine et de pharmacie qui ont jugé que, le 28 mars. L'université de Lille avait été l'une des premières à suspendre son diplôme d'homéopathie dès la rentrée 2018 "dans l’attente de la position de la haute autorité de la santé et d’échanges nationaux suret de son enseignement", indiquait le doyen.Les prises de position de médecins contre l'homéopathie se sont encore multipliées ces derniers mois. L'ancien responsable des autorisations de mise sur le marché à l'Agence française du médicament, le Pr Jean-François Bergmann, reconnaît à cette discipline. Nuancé, ce chef de service à l'hôpital Lariboisière à Paris "n'accorde pas la moindre propriété pharmacologique à l'homéopathie", mais estime qu'