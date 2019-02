Xavier Bertrand élu “personnalité politique de 2018“, François Ruffin ”l’élu le plus connecté”

François Ruffin, élu connecté

Devenir un "personnage public" et rester intègre, c'est possible ? Essayons... #BDR pic.twitter.com/JD8AswJea1 — François Ruffin (@Francois_Ruffin) 5 février 2019

Des"de renom" décernent ce 6 février à l'Assemblée nationale les "", qui récompensent "l’action et le professionnalisme de personnalités politiques qui se sont particulièrement illustrées durant l’année écoulée dans le cadre de leur mandat ou de leur fonction."Selon ces spécialistes, le président de la région Hauts-de-Francefigure au sommet du palmarès, avec le prix de "la personnalité politique de l'année". "Il est facile pour un président, d’une Région comme de toute la République, de jurer, la main sur le coeur qu’il sera le président de tous ses administrés ; il est plus difficile de l’être vraiment, et de le prouver par ses décisions et par ses actes”, estime l'éditorialiste(L'Express, BFM TV), qui a remis la récompense à Xavier Bertrand.De son côté, le député de la Sommehérite du prix de "". "La preuve de votre succès est aussi donnée par les chiffres d’audience de votre chaîne YouTube, qui battent des records, ce qui vous vaut aujourd’hui le titre d’élu le plus connecté de l’année 2018", déclare le journaliste du Figaro, qui a remis le prix à François Ruffin.Ce dernier compte près desur sa chaîne Youtube, et publie de très nombreuses vidéos, filmées souvent dans sa cuisine. Le député de La France Insoumise réalise également de nombreux directs sur sa pageet son profil, où il est très présent, quotiennement, pour commenter l'actualité politique et défendre ses positions.