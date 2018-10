Xavier Bertrand réclame une loi européenne contre le gaspillage alimentaire

1.3 milliard de tonnes de nourriture sont perdues chaque année. Plus de 100 millions d’Européens vivent dans une situation de pauvreté.



Avec @marcsimoncini et @Arash, nous appelons à une directive européenne contre le #gaspillagealimentaire. https://t.co/HEy57tDdAj — Xavier Bertrand (@xavierbertrand) 7 octobre 2018

1,2 million de signatures

Signez la pétition Mettons fin au #GaspillageAlimentaire en Europe ! #StopFoodWaste

C'est un appel, lancé à la fois aux particuliers et aux grandes enseignes de supermarchés. Le président de la région Hauts-de-France Xavier Bertrand a signé une tribune, dans le Journal du Dimanche . Il y plaide pour une loi européenne anti-gaspillage, aux côtés de l'entrepreneur, fondateur de Meetic, et du militant et élu local, qui ont créé l'application The Food Life , soit un tiers des aliments produits sur la planète !" rappelle-t-ils, tout en louant l'exemple de la France où une loi anti-gaspillage a été adoptée il y a deux ans pour interdire aux supermarchés de jeter leurs invendus – sous peine d'Une initiative qui a bénéficié à de nombreuses associations, et que les trois co-signataires de la tribune souhaitent voir étendue à toute l'Union européenne, oùCela correspond à 500 euros de nourriture consommable."Ils identifient: que tout citoyen européen puisse créer une association et obtenir une habilitation à récupérer les invendus alimentaires, qu'il puisse solliciter une enseigne pour qu'elle lui remette ses invendus, et queCet appel est accompagné d'une pétition en ligne sur le site Change.org . Cette dernière a déjà recueilli. Une pétition qui est également portée, en France, par l'acteur et réalisateur Mathieu Kassovitz.