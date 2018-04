Ypres : une armée de 600 000 statuettes en hommage aux victimes de la guerre 14-18

Ypres : une armée de 600 000 figurines en hommage aux victimes de la guerre 14-18

. Sur le domaine de Palingbeek, près d'Ypres, en Belgique, des milliers de soldats anglais et allemands ont perdu la vie, pendant la Première guerre mondiale.Pour leur rendre hommage, à eux et à toutes les victimes de la Grande guerre, des milliers de volontaires ont mis la main à la pâte pour créer une armée de petites statues en terre cuite :"On sait qu'il y a eu 600 000 morts ici, mais de voir ça en vrai, c'est vraiment choquant !" résume une Anglaise.Un geste symbolique qui a pris du temps : voilàque ces statues - repliées sur elles-mêmes comme effrayées par la guerre - sont réalisées. Elles y ont été déposées une par une depuis le début du mois de février.et les statuettes offertes aux bénévoles.