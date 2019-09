Zeebruges : un contrat à 1 milliard d'euros pour le déchargement de gaz naturel qatari

Le contrat, qui court jusqu'en 2044, a été signé lundi entre Qatar Terminal Limited (QTL), filiale de Qatar Petroleum, et Fluxys LNG, filiale de Fluxys Belgium, en présence du ministre qatari de l'Énergie, Saad Sherida Al-Kaabi, et de son homologue belge Marie-Christine Marghem, est-il précisé dans un communiqué.Le montant de l'accord est évalué a environ 1 milliard d'euros, a précisé Fluxys. "Ce contrat permet (...) de renforcer la position" du port de Zeebruges "en tant que porte d'entrée polyvalente du GNL (gaz naturel liquéfié, ndlr) en Europe", a souligné Pascal De Buck, PDG de Fluxys Belgium."Nous continuons de nous engager à soutenir les politiques énergétiques de l'UE et à fournir à l'Europe un approvisionnement fiable en énergie", a commenté le ministre qatari Al-Kaabi, se félicitant de ce "contrat historique". Selon Mme Marghem, le Qatar fournit environ 15% de la consommation de gaz de la Belgique.Le groupe Fluxys est également actionnaire de référence du terminal méthanier de Loon-Plage , près de Dunkerque.