Avis de recherche : la tortue Sophie emportée par les orages et la coulée de boue à Lisieux

Emportée par le courant ?

Dans la rue Henri-Papin où elle habite, les dégâts sont importants dans l'entreprise voisine SCAM. Même des voitures ont été emportées :

Orages à #Lisieux : un avis de recherche pour retrouver Sophie la tortue https://t.co/8Md2TIPsXy via @actufr — Le Pays d'Auge (@pays_dauge) 1 juillet 2019

, explique Simone Pillon, la voix un brin angoissée.Depuis mardi dernier, Sa famille, la Spa et même les bénévoles de la Dame Blanche, ont fouillé les alentours et le passage des coulées de boue. Mais aucune trace de Sophie, sa tortue de Terre qui a été emportée, s'exclame Simone.Vers une heure du matin, quand elle a constaté avec son mari que la situation dehors était grave, Simone a voulu aller chercher la Tortue qui dort dans le jardin, dans une maison aménagée spécialement pour elle, avec du foin et un petit toit en ardoise.Mais la tortue n'était déjà plus là, et son habitat détruit par l'eau tourbillonnante.Une brouette cette nuit-là est arrivée dans le jardin, emportée elle aussi d'on ne sait où.Des suppositions, certes. Mais Simone Pillon refait le film depuis une semaine, sans nouvelle de son animal de compagnie.Sophie a plus de 50 ans , un âge moyen pour son espèce qui peut vivre centenaire. Elle était en bonne santé avant cet orage.Martine a placardé des photos dans Lisieux, avec son avis de recherche.Si vous trouvez Sophie, contactez sa famille au 02.31.31.38.84