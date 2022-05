Effondrement à la Pointe du Hoc : le symbole du débarquement est vaincu par l'érosion

Une partie de l'éperon rocheux rendu célèbre par les soldats américains le 6 juin 1944 vient de tomber à la mer.

"Malheureusement, c'était attendu", explique Marc Laurenceau. Cet historien qui anime la page Dday Overlord redoutait une pareille issue. L'érosion est à l'œuvre sur ces falaises calcaires du Calvados. "Mais on ne peut pas s'habituer à cette nouvelle vue"...

Un énorme pan de l'éperon rocheux qui s'avance dans la mer vient de s'effondrer. Ne subsiste qu'une arrête aujourd'hui bien frêle. La mer a déjà entrepris de disperser les éboulis et les vagues poursuivent leurs assauts. Un jour ou l'autre, la pointe aura été engloutie.

Le 6 juin 1944 au petit matin, 261 rangers américains escaladent cette falaise avec l'intention de détruire des pièces d'artillerie nazies qui menacent Omaha Beach. Presque tous sont tués ou blessés, mais la mission est accomplie. Aux États-Unis, la Pointe du Hoc symbolise à jamais la bravoure et l'esprit de sacrifice.

Cela fait un pincement au cœur. Un peu comme nos derniers vétérans qui s'éteignent, le paysage qu'on pensait immuable disparaît peu à peu. Marc Laurenceau, D-day Overlord

En 2010, les Américains n'ont d'ailleurs pas hésité à mener d'importants travaux afin de préserver ce site emblématique. Le pied de la falaise a été consolidé et l'eau est désormais drainée pour l'empêcher de poursuivre son travail de sape. L'idée était alors de ralentir les effets de l'érosion, un phénomène naturel qui a été accentué par la main de l'Homme.

Avant la guerre, le sommet de la falaise était couvert de végétation et d'arbustes. Pour installer leurs pièces d'artillerie, les militaires allemands ont mis le sol à nu. Depuis, le site est conservé en l'état. Rien n'arrête l'eau qui s'infiltre dans le sol calcaire.

Plus étonnant, en 1961, des acteurs rejouent l'assaut de la Pointe du Hoc pour le film le Jour le plus long. D'authentiques rangers se mêlent aux acteurs et aux figurants. Pendant plusieurs jours, ils s'accrochent aux parois de la falaise, sur des échelles de cordes semblables à celles utilisées le Jour J. Paul Anka en a ardé un souvenir ému... Le tournage est d'autant plus éprouvant que dans un souci de vraisemblance, de vrais explosifs auraient été utilisés.

Avec le temps, la Pointe du Hoc a pris un caractère sacré. Chaque année, plus de 400 000 visiteurs arpentaient les trous d'obus. Le piétinement n'a fait qu'accélérer l'érosion. L'American Battle Monuments Commission qui gère le site a aussi effectué des travaux afin de canaliser le public. Des passerelles ont été installées afin de protéger le sol.

L'éperon rocheux de la Pointe du Hoc photographié en 2013. • © NICOLAS GOISQUE / MAXPPP

L'éperon rocheux de la pointe du Hoc victime de l'érosion (mai 2022) • © France Télévisions

"Quand j'emmène des visiteurs sur place, je rappelle qu'en 1944 l'éperon rocheux n'existait pas. La pointe ne formait qu'un seul bloc", explique Marc Laurenceau. "Il faut bien se rendre à l'évidence, aujourd'hui, les vestiges de la bataille de Normandie sont condamnés. Peut-être que l'éperon de la Pointe du Hoc ne résistera pas aux pluies de l'automne".