Inondations, coulées de boues : violent épisode orageux dans le Calvados

150 interventions des pompiers dans le Calvados

Des trains supprimés suite à un éboulement

Dans le quartier qui entoure la rue Henri Papain, à Lisieux, on n'avait jamais vu çà. Les habitants se sont réveillés sous plus d'un mètre d'eau. Ce mardi matin, ils nettoient et déblaient. Des voitures ont même été emportées par la boues sur quelques dizaines de mètres.Une cellule de crise a été ouverte à la caserne des pompiers.Trois personnes âgées ont été hospitalisées cette nuit, en état d'hypothermie.L'orage était au départ annoncé sur la région de Caen mais il s'est décalé vers la région de Lisieux (10 kilomètres autour de la ville). 80 pompiers étaient mobilisés sur cette zone dans la nuit, avec 125 interventions.Parmi les lieux les plus touchés à Lisieux : la rue Henti Papain donc, la cité jardin au nord et le quartier des blanches portes. Un ruisseau, le Curieux, s'est rapidement trouvé obstrué par des débris, ce qui a causé son débordement.L'école Charles-Pierre de Saint Désir, touchée elle aussi par une coulée de boue, n'a pas ouvert ce matin. Une solution est recherchée pour accueillir les enfants les jours porchains.Les sapeurs-pompiers ont été fortement sollicités dans la nuit du lundi 24 au mardi 25 juin 2019 à la suite d'un violent épisode orageux.L'orage a d'abord touché le sud du département du Calvados puis s'est déplacé vers le pays d'Auge.Plus de 150 interventions ont été déclenchées et certaines étaient en cours ce mardi matin.C'est le secteur de Lisieux qui a été le plus touché. Plus d'1,50 m d'eau sont tombés et des coulées de boues ont pu être observées dans les rues ainsi que dans les habitations.De nombreux obstacles sont encore présents sur les routes du pays d'Auge et les sapeurs-pompiers appellent à la plus grande vigilance lors des déplacements.La SNCF informe ses passagers que certains trains ont du être supprimés suite à un éboulement sur les voies dans le secteur de Lisieux.

Sur Twitter, la SNCF TER Normandie avertit les passagers qu'un retour à la normale n'est pas à attendre ce midi. La circulation ne devrait pas pouvoir être rétablie ce mardi compte-tenu du volume de terre à retirer.

Des bus de substitution sont progressivement mis en place.



La circulation reste interrompue entre Lisieux et Mézidon dans les deux sens après un éboulement sur les voies.

