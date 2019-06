Paris-Caen-Cherbourg : la SNCF annonce un retour à la normale entre Caen et Lisieux après les orages d'hier

Des équipes SNCF au chevet de l'éboulement suite à l'orage

Twitter- Des travaux qui sont en cours notamment au niveau du Tunnel de la Motte à Saint-Pierre-des-Ifs près de Lisieux (14) :

Nos équipes font leur maximum pour effectuer les réparations des dégâts subits par les voies après l'éboulement d'hier dans le secteur de Lisieux.



Notre fil est exceptionnellement ouvert en continu jusqu'à 20h pour vous accompagner 📲 pic.twitter.com/tcANpoO3hC — TER Normandie (@TERNormandie) 26 juin 2019



Vous pouvez affirmer qu'il n'y aura pas de retour à la normale entre Caen et lisieux avant jeudi matin ( 27 juin 209), confirme la SNCF

La conséquence des orages violents

Twitter- Les photos des éboulements entre Lisieux et Mézidon dans le Calvados

La circulation reste interrompue entre Lisieux et Mézidon dans les deux sens après un éboulement sur les voies.

Nos équipes sont sur place pour procéder aux réparations. pic.twitter.com/PA3IrQd4t1 — TER Normandie (@TERNormandie) 25 juin 2019

Twitter-Philippe Gosselin " on découvre, parce qu’on insiste, que le train pour Paris s’arrête terminus à Caen.!

Bonne nouvelle, une fois de plus! Personne dans le train pour vous le dire! Personne sur le quai! Et des écrans qui restent muets."

Où l’on découvre, parce qu’on insiste, que le train pour Paris s’arrête terminus à Caen.!

Bonne nouvelle, une fois de plus!

Personne dans le train pour vous le dire!

Personne sur le quai!

Et des écrans qui restent muets.

La communication est vraiment un art à la #SNCF!! — Philippe GOSSELIN (@phgosselin) 25 juin 2019



Des bus saturés- un voyage interminable

Des bus de substitution qui ne suffisent pas pour remplacer les trains Une longue file d'attente s'est formée à Lisieux au pied de la Gare SNCF / © Hélène Jacques Impossible de trouver autant de cars disponibles que nécéssaire. Le service est vite saturé / © Hélène Jacques La SNCF invite à reporter les voyages vu "la frustration" engendrée / © Hélène Jacques



Des détours possible par Le Mans ou Argentan !

Les voyageurs qui suivraient le conseil de faire Caen-Argentan puis Argentan -Montparnasse, peuvent utiliser leur titre Caen Paris initial, confirme la SNCF.

Twitter- les solutions de la SNCF

Bonjour Alexandra, ce train a malheureusement été supprimé. Vous pouvez éventuellement faire une correspondance à Argentan pour Paris en empruntant le #TER853718 qui part à 18h46 de Caen puis l'#IC3450 à Argentan pour Paris Montparnasse à 20h09. Nous restons à votre écoute. — TER Normandie (@TERNormandie) 25 juin 2019

Toujours voyageur, le député LR de la Manche,Philippe Gosselin, raconte son retour de Paris ce 24 juin 2019 : retour à Cherbourg via Le Mans :

Grâce à la #SNCF qui déroute « mon » Cherbourg/Paris , je roule en #TER via Le Mans/Montparnasse.

10 arrêts!

Et découvre des gares inconnues au nom méconnu.

Celle ci, « La loupe », m’interpelle:

il ne faudrait pas qu’elle fasse grossir un retard déjà programmé de 3 heures! 😜😂 pic.twitter.com/MCuZ6sFfhJ — Philippe GOSSELIN (@phgosselin) 25 juin 2019

Ce mercredi matin, la SNCF ne prévoyait pas un retour à la normale avant jeudi soir et incitait les voyageurs à décaler leurs départs dans la mesure du possible. Pour ceux qui n'avaient pas le choix, entre Caen et Lisieux des bus de substitution étaient mis en place mais avec beaucoup de retard, selon la fréquentation.Bonne nouvelle :. De légers retards sont à prévoir mais rien à voir avec ceux d'hier et du début de journée du 26 juin.Les équipes SNCF travaillent dur depuis la nuit de lundi à mardi pour rétablir la circulation des trains entre Caen et Lisieux mais c'est un travail de titan. En effet, retirer la boue des voies ne suffit pas. Il faut aussi terrasser les talus, arracher les arbres fragilisés, etc...Ce mercredi 26 juin, la SNCF préfère avertir que les travaux sont loin d'être achevés et annonce qu'il n'y aura pas de retour à la normale dans la journée. La circulation ne sera pas rétablie pour les voyageurs avant jeudi 27 juin.Les bus de sustitution sont toujours en cours, des solutions de détours via Argentan ou Le Mans sont possibles. Des internautes affriment que cela se passe sans trop de retard, avec une arrivée en gare Montparnasse.Franck B. nous explique aussi sa galère depuis mardi soir :

Il reste aussi les solutions de covoiturage, via les plateformes connues, comme Blablacar.