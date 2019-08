fillthebottle : Deauville échange les mégots contre des entrées à la piscine

#deauville sportive et durable : la Ville rejoint le mouvement #fillthebottle et échange les bouteilles de mégots contre des entrées à la piscine ou au tennis. Une action en plus pour préserver la naturalité de la plage. #FillTheBottle pic.twitter.com/YAXARH0AwI — Deauville (@DeauvilleFr) August 7, 2019

137 000 mégots jetés par terre par seconde dans le Monde

"Je ne sais pas si d'autres municipalités font çà mais à Deauville, on a souhaité s'associer à ce mouvement qui a démarré à l'initiative des jeunes " explique Delphine Barré, la directrice de la communication de la ville. La municipalité entend remercier les collecteurs de mégots en échangeant, durant tout le mois d'août, une bouteille remplie de mégots contre une entrée à la piscine ou une heure de tennis. L'échange se fait au bureau des bains de mer, rue Claude Lelouch.L'été dernier, les ramassages de déchets organisés sur la plage de Deauville ont permis de collecter 287 kilos de déchets dont 8200 mégots de cigarettes. Cette année encore, sur le front de mer, une personne sensibilise au quotidien le public à la pollution et au ramassage des détritus. Chaque mardi soir, un nettoyage collectif de la plage est organisé avec des bénévoles. 43 kilos de déchets ont été récoltés en seulement deux soirées par 28 bénévoles.En 2017, l'Organisation mondiale de la santé estimait que " les déchets du tabac sont, en nombre, le type de déchet le plus répandu dans le monde" . Elle estime que 10 milliards des 15 milliards de cigarettes vendues chaque jour sont jetées dans l'environnement.Quand on pense que les mégots ne se degradent totalement qu'au bout de 12 ans, les initiatives pour les ramasser sont les bienvenues. Jusqu'à ce qu'un jour tous les fumeurs en prennent conscience et cessent de les jeter.En attendant ce jour (lointain ?) Amel explique comment elle a poussé le hashtag #fillthebottle sur les réseaux sociaux. "Plusieurs personnes postaient des photos de bouteilles remplies de mégots qu'ils avaient remplies en promenant leur chien ou en se baladant. Je me suis dit que ce serait cool que ca prenne un peu plus d'ampleur" :​​​​​​​