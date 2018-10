Drame du Cuba libre: une stèle installée en hommage aux victimes

© Sylvie Callier

Gravés en lettres d’or sur une stèle toute neuve en face du Cuba Libre, le bar rouennais où s'est déroulé le drame dans la nuit du vendredi 5 au samedi 6 août 2016, les prénoms des 7 femmes et 7 hommes qui ont péri dans l'incendie, permettent enfin de leur rendre hommage.« À la mémoire de Donatienne, Jennifer, Julie, Karima, Mégane, Ophélie, Sarah, Brahim, David, Florian, Mavrick, Romain, Steve, Zacharia. », toutes et tous apparaissent cette fois sur une plaque pérenne, comme l'avait promis la mairie de Rouen.En fait, une première plaque avait été posée à la hâte la veille du premier anniversaire du drame. Alors cette fois, la mairie a choisi de financer cette nouvelle stèle et les 14 prénoms ont été gravés sur une plaque offerte par une commerçante. Son installation de l’autre côté de l’avenue Jacques-Cartier, s'est déroulée ce dimanche dans l'intimité en présence des proches des victimes. Ce lundi matin, des dizaines de roses blanches et de bouquets sont toujours posées sur cette stèle et son esplanade.Certains passants s'y recueillent un instant en regardant de l'autre côté de la rue, la façade toujours condamnée de l’établissement.Avec ce monument, il s'agit maintenant de lutter contre « les gens qui oublient » le drame, au fil du temps. Le prochain événement lié à ce drame sera le procès des deux gérants du bar, qui devrait se tenir en 2019.