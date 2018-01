Qui est le meilleur crêpier breton ? Le Normand Christophe Beuriot ...

Le meilleur crêpier Breton est Normand​

Le secret du meilleur crêpier Christophe Beuriot : un peu de miel

Christophe Beuriot de la crêperie La Frégate au Faou (29) meilleur crêpier pour la 3ème fois. @LeTelegramme pic.twitter.com/NKQxbx9B4t — Ph. Delacotte (@Delacotte1) 23 janvier 2018

Concours du meilleur crêpier de Bretagne

Le reportage à Saint-Jouan-des-Guérêts (35) d'Adélaïde Castier et Lionel Bonis - Interviews : Sylvie Rousval, Crêperie le "Grand Beau" à Paimpol (22) - Vincent Sénéchal, Crêperie le "Ty Billig" à Saint-Jouan-des-Guérets (35) - Philippe Tamin, Crêperie "Les Embruns" à Binic (22) - Yves Perrau, Juré, ancien restaurateur

Après 2009 et 2011, c'est donc la troisième fois que le titre de meilleur crêpier de Bretagne revient à un Normand. Installé au Faou, dans le Finistère, Christophe Beuriot est originaire de Pont-Audemer (Eure).Christophe Beuriot a remporté ce titre de meilleur crêpier du Monde (qui découle fatalement du titre de meilleur crêpier breton) grâce à ses galettes déclinant le poireau et le citron. Cette nouvelle distinction est pour lui et sa crêperie, La Frégate, l'assurance d'un surcroît de notoriété. :"je suis complet d'avril à la Toussaint et je refuse jusqu'à 200 personnes par jour en été", assure Christophe Beuriot.Petit détail : sa crêperie est fermée du lundi au mercredi, pour lui laisser le temps d'aller à la pêche.Le meilleur crêpier du Monde n'entend pas garder tous ses secrets de fabrication pour lui. En voici un qu'il a partagé à l'issue du concours qui s'est déroulé à Saint-Jouan-des-Guérets (près de Saint-Malo): il ajoute un soupçon de miel dans sa pâte à crêpe au blé noir.En 2015, il avait déjà remporté une médaille d'argent au concours