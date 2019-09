Lisieux : une mère raconte son combat pour aider son fils à mourir

"Je suis déjà mort"

Une lettre au président de la République

"On a eu la chance, dans notre malheur, d'être tous d'accord. Ce qu'on voulait, c'est respecter la volonté de mon fils." Giani s'est éteint en décembre dernier à l'âge de 30 ans. A sa demande. Trois ans plus tôt, le jeune lexovien est poignardé à la gorge devant une boite de nuit et devient tétraplégique. Maintenu en vie artificiellement, il n'aura de cesse de demander à mourir. Dans un livre publié ce mercredi 4 septembre, "Si mon fils veut mourir", Fabienne Gauclin raconte comment elle a accompagné son fils vers cette issue fatale mais libératrice.Giani avait 27 ans, une petite fille et des projets. Le jeune Lexovien souhaitait ouvrir des chambres d'hôte au Laos, le pays de son père. Mais le 1er novembre 2015, un coup de couteau à la gorge a fait dérailler son existence. Le voilà cloué dans un lit, téraplégique. "La première année, il a pas mal récupéré au centre de rééducation. Au début, il ne bougeait rien d'autre que les paupières. Après il a réussi à bouger la tête, les épaules, le bras, les doigts et un peu les orteils", raconte sa mère. Mais lors d'une hospitalisation à Paris, Giani fait un choc septique. "Il a perdu tout ce qu'il avait regagné et n'a jamais réussi à le récupérer."Quelques temps plus tard, des examens finissent d'annihiler tout espoir. "La seule choses qu'il voulait, c'était reparler et remanger. Les médecins lui ont dit qu'il ne pourrait jamais reparler et qu'il pourrait éventuellement manger à la seringue. Là, il a dit : dans ces conditions là, je ne peux plus vivre, je suis déjà mort, mon cerveau est dans un bocal. Il n'avait que sa concience, rien d'autre." Le jeune homme est prisonnier de son corps, maintenu en vie par un respirateur artificiel. C'est grâce à un ordinateur et à ses clignements de paupière qu'il transmet à sa mère sa dernière volonté.Mais pour une mère, difficile de se résoudre au départ de sa chair. "Chaque jour, il me suppliait de l'aider à mourir. A force de le voir souffrir, j'ai fini par me dire : il faut quand même que je l'écoute, c'est sa vie, son choix." Commence alors un véritable parcours du combattant. "En France, même si on fait des directives anticipées, même si la famille dit qu'on est d'accord, ça reste encore très compliqué. Comme il était jeune et en bonne santé avant son accident, les médecins ont voulu essayer de lui donner une chance." Le parcours de soin enclenché, difficile de faire machine arrière.A la demande de son fils, Fabienne Gauclin prend contact avec un médecin en Belgique, où l'euthanasie est autorisée depuis 2002. Le professionnel de santé l'informe alors que son fils peut bénéficier, en France, des dispositions de la loi Clayes Léonetti. Adopté le 3 février 2016, elle autorise "une personne atteinte d'une affection grave et incurable dont le pronostic vital est engagé à court terme" à demander l'arret des traitements ainsi qu' "une sédation profonde et continue jusqu'à son décès". Si Giani est dans son droit, sa mère devra écrire au président de la République pour le faire valoir.Giani s'est éteint le 17 décembre 2018. "Giani n'a pas eu de produits injectés. C'est une sédation profonde qui lui a été faite pour arrêter sa machine. Donc, il est mort naturellement. C'est la machine qui le maintenait en vie qui a été arrêtée. Il était maintenu en vie artificiellement." Avec son livre, Fabienne Gauclin perpétue en quelque sorte la mémoire de Giani. "Si mon fils avait continué à vivre, il aurait voulu se battre pour laisser les gens partir dans la dignité, sans souffrir."