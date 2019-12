Une fête privée tourne au cauchemar dans l'Orne : deux adolescents meurent dans l'incendie de la maison

Les pompiers sont intervenus dès 6H15 du matin, le corps de ferme était déjà en feu / © N.Marotsaferis/FranceTélévisions





Deux adolescents piégés

Une cellule psychologique est sur place, à Saint Nicolas de Sommaire (61), ce dimanche 1er décembre au matin, pour assister les familles et les pompiers du SDIS 61 ont déployé d'importants moyens.Un incendie dans une maison du village, un ancien corps de ferme rénové, au lieu-dit la Françoisière, a tourné au cauchemar au petit matin.Il y a, selon les témoins sur place, plusieurs victimes.Deux adolescents, âgés de 13 et 15 ans, ont péri dans l'incendie et plusieurs personnes après avoir été piégés au dernier étage de la maison. D'autres occupants de la maison qui se trouvaient à l'étage ou au rez-de-chaussée ont pu s'échapper. Quelques personnes intoxiquées par les fumées, ont du être hospitalisées., explique Hugues de Phily, le procureur de la République d'Argentan.