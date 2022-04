Plus de 2,4 millions d'électeurs appelés aux urnes ce dimanche en Normandie : le mode d'emploi du premier tour de la présidentielle

Le premier tour de l'élection présidentielle a lieu ce dimanche 10 avril. En Normandie, comme dans toute la France métropolitaine, les bureaux de vote ouvrent à 8 heures. Mesures sanitaires, organisation, horaires, documents nécessaires, on vous dit tout sur ce scrutin.

C'est habituellement l'un des scrutins (avec les municipales) qui enregistrent le plus fort taux de participation. Les observateurs craignent pourtant cette fois-ci une forte abstention. Les premiers chiffres seront communiqués ce dimanche midi. En Normandie, 2 414 400 électeurs étaient inscrit sur les listes électorales au début du mois et sont donc appelés aux urnes ce 10 avril pour élire le prochain président de la République.

Quels sont les horaires d'ouverture des bureaux de vote ?

La plupart des bureaux de vote ouvrent à 8 heures ce dimanche 10 avril et ferment à 19 heures. Exception dans les grandes villes : la fermeture a lieu à 20 heures. Ce n'est pourtant pas le cas des deux plus grosses villes normandes, Rouen et Le Havre, dont les bureaux de vote fermeront normalement à 19 heures. Seule la ville de Caen fait exception en permettant aux électeurs de glisser leur bulletin de vote dans l'urne plus tardivement.

Petit conseil pour éviter les files d'attente devant l'isoloir : les créneaux 11 h - 12 h 30 (juste avant le déjeuner) et 18 h – 19 h (juste avant la fermeture du bureau de vote) enregistrent les plus fortes affluences.

Comment trouver son bureau de vote ?

Normalement, vous avez dû recevoir fin mars début avril votre nouvelle carte d'électeur dans votre boite aux lettres. Votre bureau de vote et son adresse y figurent. Si vous avez égaré ce document, il vous est possible de consulter en ligne et quelques clics votre situation électorale (numéro d'électeurs, bureau de vote, adresse) sur le site service-public.fr. Il vous sera même possible d'y télécharger votre attestation d'inscription sur les listes électorales.

Quels sont les documents nécessaires pour pouvoir voter ?

Si vous avez perdu votre carte d'électeur (ou qu'elle s'est perdue en route), pas de panique ! Elle n'est pas du tout obligatoire pour pouvoir voter. En revanche, il vous faudra prouver votre identité. Vous devrez présenter l'un des documents suivants:

Carte nationale d'identité (valide ou périmée depuis moins de 5 ans)

Passeport (valide ou périmé depuis moins de 5 ans)

Carte d'identité de parlementaire (en cours de validité) avec photographie, délivrée par le président d'une assemblée parlementaire

Carte d'identité d'élu local (en cours de validité) avec photographie, délivrée par le représentant de l’État

Carte vitale avec photographie

Carte du combattant (en cours de validité) avec photographie, délivrée par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre

Carte d'invalidité (en cours de validité) avec photographie ou carte de mobilité inclusion (en cours de validité) avec photographie

Carte d'identité de fonctionnaire de l’État (en cours de validité) avec photographie

Carte d'identité avec photographie ou carte de circulation (en cours de validité) avec photographie, délivrée par les autorités militaires

Permis de conduire (en cours de validité)

Récépissé valant justification de l'identité (en cours de validité), délivré en échange des pièces d'identité en cas de contrôle judiciaire

Permis de chasser (en cours de validité) avec photographie, délivré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS). Le permis de chasse délivré par l'Office national de la biodiversité n'est pas valable.

Procuration : comment ça marche ?

Ce dimanche 10 avril au matin, il est bien entendu trop tard pour faire une procuration. En revanche, vous pouvez en faire une pour le second tour prévu le dimanche 24 avril en vous rendant sur le site internet maprocuration.gouv.fr.

Si un de vos proches vous a donné procuration pour voter à sa place, vous avez juste besoin de vous rendre à son bureau de vote et d'indiquer son nom. Aucun document particulier ne vous sera demandé (à part un document prouvant votre identité comme indiqué plus haut).

Si vous avez fait une procuration mais que vous pouvez tout de même aller voter ce dimanche, c'est possible. A condition de vous rendre dans votre bureau de vote avant la personne à qui vous avez donné procuration. Le mieux est de la prévenir pour éviter tout déplacement inutile.

Je suis positif au covid : puis-je voter ?

Si vous n'êtes pas trop mal en point, vous pourrez vous rendre au bureau de vote pour glisser votre bulletin dans l'urne. Mais il est vous est vivement recommandé de porter le masque.

Le masque est-il obligatoire dans les bureaux de vote ?

Non. Mais il reste toutefois "fortement" recommandé pour :

les personnes âgées, immunodéprimées, malades chroniques et fragiles, ainsi que pour leurs aidants

les personnes symptomatiques

les personnes cas contacts à risque

les personnes ayant été dépistées positives au covid-19, jusqu’à 7 jours après leur sortie d’isolement.

A noter qu'on pourra vous demander de retirer brièvement votre masque pour vérifier votre identité.

Un quatrième scrutin en temps de covid : quelles mesures sanitaires ?

Après les municipales, les départementales et les régionales, l'élection présidentielle est le quatrième scrutin a être organisé durant l'épidémie de covid. Pour autant, électeurs ou membres de l'organisation n'ont pas à présenter une preuve de vaccination, un certificat de rétablissement ou de réalisation d’un test virologique pour pénétrer dans le bureau de vote. De même, la jauge n'est pas limitée et le port du masque n'est pas obligatoire (voir plus haut).

Toutefois, plusieurs mesures sanitaires sont mises en place :