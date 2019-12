Coupe de France : suivez en direct le match FC Dieppe-RC Lens

Les Nordistes sont évidemment favoris (L'équipe de Lens est deuxième de Ligue 2), mais, comme souvent en Coupe de France, ce qui sur le papier semble être une formalité, peut, de façon improbable se transformer en mauvaise surprise.



Jouant en "National 3", l'équipe du FC Dieppe attend ce match de 8e tour de la Coupe de France contre Lens comme un grand évènement. Comme une fête du foot avec le public dieppois (et normand) au stade Jean Dasnias.



Et comme tout est possible en Coupe de France, les Dieppois, "les Harengs" comme on les surnomme, se prennent à rêver d'une victoire…



► Retransmission en direct à la tv sur France 3 Normandie

et sur Internet dans cette page :

> DIRECT : Dieppe-RC Lens

Venus de Lens, 500 supporters sont attendus ce midi à Dieppe où un dispositif de sécurité (avec des stadiers) a été mis en place.



Un match à vivre en direct

Portrait de Florian Levasseur, capitaine du FC Dieppe

A quelques jours du match FC Dieppe - RC Lens pour le 8ème tour de la Coupe de France de Football, nous sommes allés rencontrer Florian Levasseur, capitaine du FC Dieppe.

Même si nous ne jouons pas en pro comme Lens, ils n'auront pas la tâche facile...

Florian Levasseur à 27 ans. Contrairement aux joueurs du club de Lens pour lesquels le foot est un métier, pour Floriant et ses équipiers qui jouent en national 3, ce sport est une passion. Pour faire vivre leurs familles, tous les joueurs du FC Dieppe ont un métier en parallèle. Mais selon Florian, les lensois n'ont pas intérêt à lever le pied car le club de Dieppe est déterminé et ne lâchera rien...