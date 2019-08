Un mois avant le procès de l’incendie mortel du Cuba Libre, retour sur ce drame

Des familles écoeurées avant même le début du procès

La perte d'un enfant est irréversible, ils estiment que de toute façon quelque soit la peine prononcée, puisqu'il y a un maximum encouru qu'ils estiment insuffisant, ils ne vont pas avoir la satisfaction qu'ils attendent

Dans la nuit du 5 au 6 août 2016, un groupe d’amis fête les 20 ans d'Ophélie. Alors qu'une amie apporte le gâteau d'anniversaire, elle trébuche et une bougie «feu de Bengale » déclenche un incendie dans l’escalier qui mène à la cave. L'aménagement de de cette dernière en discothèque n'est pas légal et ne répond pas aux normes incendies : les matériaux sont inflammables et toxiques en cas de feu et l’issue de secours est verrouillée... Cette nuit là, 13 jeunes vont périr dans l'incendie. Une quatorzième personne, alors en urgence absolue, décèdera un mois plus tard, portant le bilan à 14 victimes.Trois ans après le drame,Le gérant du bar et son frère seront jugés pour "homicides et blessures involontaires par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité et de prudence." Ils encourentUn mois avant le procès, l'un des avocats des familles des victimes,, témoigne de l'état de colère et d'incompréhension des familles :

C'est plus que de la colère, ils n'arrivent pas à admettre que les fautes aussi lourdes soient-elles n'aient pas de caractère volontaire. Dans leur esprit, ça devrait être assimilé à des actes volontaires. Ce que la loi n'admet pas.

Maître Dominique Lemiegre , l'un des avocats des familles des victimes

Fleurs, pleurs, recueillement : la famille, les amis, les parents, mais aussi les collègues de travail du père de Karima se sont rassemblés ce lundi matin pluvieux et gris pour un hommage à cette 14e victime de l'incendie survenu dans le sous-sol de ce bar de la rive gauche de Rouen.

D'un seul coup, j'ai vu tout sauter, directement de la fumée, des grosses flammes, tout a explosé, les chaises ont volé.

Une rescapée du Cuba Libre

