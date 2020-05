Coronavirus : une soixantaine de seniors bloqués au Nord de l'Afrique depuis 50 jours

Thermomètre en hausse

Hier après-midi, il faisait 39°. Ca fait une semaine que c'est comme ça. Au début, on avait un peu de vent, mais là, en plein soleil, avec seulement l’ombre de l'auvent, la chaleur devient très difficile à supporter.

- Mireille Renard

On peut se déplacer à pied alentours, dans la montagne. Le soir, il y a des patrouilles, pour veiller au couvre-feu à partir de 18h. Le confinement est très sévère, mais on l'accepte comme tout le monde. Quand il fait beau, on mange tous ensemble, heureusement on peut se réunir, sinon…

Le terrain où est stationné le groupe de Mauritanie / © Association Atlantique Camping Car Club

Médicaments en baisse

Les gens avaient prévu pour 2 à 3 mois de médicaments, d'accord mais par exemple, l'un des voyageurs, octogénaire, a besoin d'un traitement précis, sous forme de piqûre, introuvable au Maroc. Il en attend de France mais ça n'arrive pas... Alors il repousse au maximum.

On est stationnés là. On porte le masque. On ne sait pas ce qui se passe. On tombe sur des répondeurs à l’ambassade de France. Nos enfants sont inquiets, si on a un problème de santé, comment on fait ?

- Danielle Berthelot



Le groupe tente de préserver une bonne ambiance, mais les annulations successives des bateaux pèsent sur le moral / © Association Atlantique Camping Car Club

Bateaux à géométrie variable

On nous promet des bateaux, on n’en voit pas… On est passé par nos députés, le ministère dit que des bateaux sont mis en place. Mais le site de l'ambassade du Maroc renvoie vers la compagnie, quand on le peut, on s'inscrit, mais c'est annulé ensuite !

- Bernard Perré

Il y a des moments où ça va, et puis des moments où ça ne va plus ! Quand le bateau est annulé...

-Danielle Berthelot

Moral à zéro

Moi j'ai pas le droit de craquer. Je les appelle tous les jours. Il y a une bonne ambiance, on essaye de se battre. Mais on a vraiment le sentiment d'être des oubliés.

- Marc Billard, responsable du groupe de Taliouine

Le problème, c’est que tout le monde s’est focalisé sur les agences de voyage, les avions, pas les petites associations comme les nôtres. On est confrontés au vide. On nous ignore, nous, les retraités. On voit qu’il y a deux France, les actifs et les autres... Quand on voit la somme monstrueuse dépensée pour rapatrier des salariés à la place de l'entreprise responsable, et nous… On ne demande pas d’aide financière, on a déjà payé nos billets... deux fois !

- Roland Caillaud, fondateur de l'association

Vidéo faite par les camping-caristes coincés à Taliouine

Les camping-caristes, angoissés par ce blocage, et excédés par la chaleur, espèrent enfin embarquer, avec leurs véhicules, sur un bateau - Association Atlantique Camping Car Club

3 tempêtes de sable... 40 degrés tous les jours... L'inquiétude et l'exaspération ont depuis longtemps cédé la place à l'attente patiente. Marc Billard est organisateur bénévole de séjour en camping-car. Par le biais d'une association, basée à Saint-Jean-d'Angely , il opère depuis une dizaine d'années au Maroc. Sous sa responsabilité pour ce séjour, deux groupes différents, d'une trentaine de personnes chacun, sont en itinérance. L'un dont le voyage a débuté le 7 mars, l'autre dont le voyage allait s'achever lorsque les premières mesures de confinement ont été décidées.Le 19 mars, le Maroc instaure le confinement. Les touristes ont interdiction formelle de se déplacer. Les frontières se referment. A ce moment-là, l'un des groupes est en excursion en Mauritanie... D'abord stoppés en plein désert, à Châmi, ils sont ravitaillés tous les deux jours par camions-citernes. Alertée par la dangerosité de la situation, l’ambassade de France en Mauritanie négocie et obtient, au bout de deux semaines, leur déplacement jusqu'à une grande ville, la deuxième du pays, Nouadhibou.Pendant ce temps, l'autre groupe est à Taliouine, au Maroc. Marc Billard, le responsable de l'association, multiplie les coups de fil, tout comme son président, depuis Vivonne dans la Vienne, mais la situation est bloquée... Sur place, Mireille et son compagnon Bernard n'en peuvent plus.Le groupe n'a pas le droit d’aller en ville. Ce sont les propriétaires du camping qui font leurs courses, les conduisent à la banque pour retirer de l’argent.Mais avec ce confinement qui dure, les inquiétudes se font plus précises. Toujours à Taliouine, Danielle Berthelot nous raconte :Chacun a en tête le drame vécu par ces autres Français, dans le même camping. La femme de ce couple est décédée d'un AVC. Aucune possibilité de rapatriement du corps. Son compagnon a dû acheter une concession sur place, l'inhumer. Le retour en France du corps sera organisé plus tard, après le confinement.Pour revenir, avec leurs campings-cars, ces touristes doivent forcément prendre la mer. Et c'est bien là tout le problème. A plusieurs reprises, leurs billets réservés sont annulés. La compagnie italienne explique ne pas avoir eu l'autorisation d'accoster.A chaque fois, le groupe avait négocié, en fonction de ces dates de départ, des autorisations de circuler, avec le délai administratif que cela suppose, de la navette entre les autorités françaises et marocaines...Des dates sont tout de même reprises, le 26 mai pour certains, le 1er juin pour d'autres.Une source diplomatique française nous assure que ces questions sont suivies par une cellule de crise au Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères "dans un contexte inédit et complexe de fermeture des frontières maritimes et terrestres". Chacun des acteurs officiels (autorités marocaines et mauritaniennes, nos ambassades et consulats généraux et le Ministère), "continuent de travailler à la mise en place de solutions en lien avec l’armateur de ces bateaux".Marc Billard, le responsable du groupe de Taliouine, était parti en reconnaissance dans un autre secteur lorsque le confinement a été décrété. Mais il est en lien permanent avec eux.Le fondateur de l'association, et président d'honneur, Roland Caillaud est du voyage lui aussi, et encore plus virulent.Tous deux insistent sur ce point financier. "On nous prend pour des nantis, mais ce n’est pas le cas. On veut juste rentrer, avoir un bateau qui part vraiment"