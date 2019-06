Le directeur de l'hôpital de La Rochelle lance un appel aux infirmiers retraités pour faire face au manque de personnel

Nous lançons un appel à des infirmiers retraités. On a aujourd'hui un nombre d'arrêts maladie significatif, si on voulait retrouver nos capacités, c'est plus d'une dizaine d'infirmiers qu'il nous faut à très court terme. En l'absence de ces recrutements, on va être amenés à fermer des lits,

- Pierre Thépot, directeur du groupe hospitalier de La Rochelle – Ré – Aunis.

Le directeur de l'hôpital de La Rochelle lance un appel aux infirmiers et infirmières disponibles et plus particulièrement au personnel à la retraite pour renforcer les effectifs suite à une situation qu'il qualifie "d’extrême tension"depuis la canicule. La direction de l'hôpital doit faire face au manque de personnel du à des arrêts maladie mais aussi à la fermeture de services déjà programmés, en ce début d'été. Pour tenir le cap jusqu'à la fin de juillet, date à laquelle les nouveaux diplômés vont arriver, le directeur a décidé de s'organiser et de lancer un appel d'urgence.

Le directeur estime qu'il doit trouver du personnel de remplacement pour une période d'un mois,

Cette période s'annonce compliquée si l'évolution sanitaire devait s'aggraver.

Cet appel ne concerne pas les aides soignants dont le manque d'effectifs a été provisoirement pourvu par des infirmiers, en formation, habilités à exercer cette fonction.



Ecoutez l'interview de Pierre Thépot au micro d'Eric Vallet et Thomas Chapuzot.



Numéro de téléphone à joindre pour les infirmiers qui souhaitent renforcer l'hôpital : 05 46 45 50 72.