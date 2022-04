Tempête Diego. Trains à l'arrêt et foyers privés d'électricité en Poitou-Charentes

Après le passage de la tempête Diego sur le Poitou-Charentes, particulièrement en Charente-Maritime, Charente et Deux-Sèvres, des trains sont à l'arrêt et des foyers sont privés d'électricité.

Trafic SNCF perturbé

Après le passage de la tempête Diego, de de nombreux trains restent en gare avant de pouvoir circuler à nouveau en toute sécurité. De nombreux retards sont annoncés (de 30 minutes à plus de 4h). Des bus de substitution ont été affrétés lorsque c'était possible.

Ce vendredi soir une centaine de voyageurs naufragés étaient encore en gare de Poitiers.

Situation de la circulation des trains à 22h44, à l'arrivée en gare de Poitiers.

Affichage des retards SNCF depuis Poitiers, suite au passage de la tempête Diego. • © France Télévisions

Situation de la circulation des trains, à 22h44 à l'arrivée en gare de Paris-Montparnasse.

Affichage des retards SNCF depuis Paris-Montparnasse, suite au passage de la tempête Diego. • © France Télévisions

L'ancien Ministre des transports Dominique Bussereau témoigne d'un transbordement nocturne sur les voies, à quelques kilomètres au sud de Tours.



Après 7h d’arrêt au sud de Tours début de transbordement nocturne et en pleine voie de 460 passagers : beaucoup de personnes âgées et de jeunes enfants. Dominique Bussereau, ancien ministre des transports

Réseau électrique coupé

Il y a eu jusqu'à 25.000 foyers privés d'électricité, particulièrement en Charente-Maritime et Charente. Ce vendredi soir, seuls quelques 7.500 foyers sont dans le noir. Les équipes d' Enedis sont mobilisées sur le terrain toute la nuit et demain pour rétablir le réseau.

Quelques dégâts dans les rues

Dans les Deux-Sèvres

Selon les pompiers des Deux-Sèvres, de 7h à 21h, les sapeurs-pompiers ont reçu 378 appels et réalisés 99 interventions dont 27 liés à la tempête Diego. Parmi ces 27 interventions : 8 Bâchages - 2 Dégagements de voies - 11 Déposes de matériaux - 4 Chûtes d'arbres. Ces interventions ont été réalisées sur 10 communes et 20 sapeurs-pompiers été mobilisés au plus fort de l’événement.

Quelques relevés de vitesse des vents