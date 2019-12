Le littoral de Charente-Maritime se prépare au passage de la tempête Fabien

Pas de pêche pas de salaire. On est pénalisés, et cette année plus que d'habitude.

Benoît Lavaud, patron de pêche.

C'est une période où on vend, il y a du prix. les poissons se vendent bien, mais on ne peut pas les pêcher.

Jean-Christophe Guillaud, patron de pêche



À Royan, les bateaux de pêche restent au port. Une journée sans, pour cause de tempête. La prudence impose de rester à quai. Mais même au port il faut prendre quelques précautions et amarrer solidement les bateaux. Pas de sortie pour les pêcheurs, cela signifie aussi pas de salaire. Et la répétition des coups de vent et des tempêtes pèse sur les finances. C'est ce qu'explique Benoît, avec ses deux marins embarqués, il reste à quai.Même désarroi pour Cet autre patron de pêche, Jean-Christophe Guillaud :

Sur le port de plaisance, les consignes sont données aux propriétaires de bateaux. Ne pas quitter le port, ne pas prendre la mer et vérifier l'amarrage du bateau. Ensuite, quand le coup de vent est passé, tout est vérifié :

À l'issue du coup de vent, les équipes font le tour des bateaux pour vérifier que tout est en place, qu'il n'y a pas d'avaries identifiables.

David Passerault, directeur d'exploitation du port de Royan.



À La Rochelle, les marchés de Noël sont fermés

La Seugne en alerte crue

Par mesure de précaution, les marchés de Noël du Cours des Dames, de la place de Verdun et de la place du Commandant de la Mothe-Rouge de La Rochelle ont été fermés.C'est la 2ème fois cette semaine qu'ils doivent fermer à cause des intempéries.Une alerte crues de niveau orange est annoncée à compter de ce jour pour la Seugne. Les fortes pluies liées au passage de la tempête Fabien devraient accentuer de façon significative du niveau de la rivière.