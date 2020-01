Rochefort. L’école élémentaire Herriot a été vandalisée et sera fermée ce lundi 6 janvier

© Ville de Rochefort

© Ville de Rochefort

© Ville de Rochefort

A savoir

Le communiqué de la ville de Rochefort indique que "le ou les auteurs ont commis des dégâts matériels importants, détruisant les ordinateurs ou répandant de la peinture sur les tables et au sol. Différents vols ont également été constatés."Il est ajouté que "cet évènement fait suite à de nombreuses dégradations et vols constatés dans l’ensemble des écoles publiques de la ville en 2019."Les services techniques de la Ville ont été rapidement dépêchés sur les lieux afin d'effectuer le nettoyage des locaux.Sur les photos prises par les agents de la ville on découvre une salle de classe souillée par des jets de peinture, sur les murs, les tables, le sol... L'ensemble du matériel scolaire a été dégradé et renversé.A titre exceptionnel, l’école élémentaire Herriot sera fermée lundi 6 janvier 2020. Un accueil minimum sera mis en place pour les enfants qui ne pourront pas être gardés par leurs parents. Les parents seront informés par téléphone et par voie d’affichage.La Ville de Rochefort condamne ces actes inacceptables.