Coronavirus : troisième semaine de confinement total pour le personnel et les résidents de l'Ehpad de Mansle

Ils ont du mérite, ils sont là tout le temps, ils font le ménage, ils s'occupent de nous.

- Micheline René, résidente

Nous, les résidents, nous avons, une chambre, un lit. Mais le personnel il couche par terre. Je leur tire mon chapeau.

- Jean Claude Croizard, résident

Les journées sont ponctuées de jeux et activités différentes à la maison de retraite Bergeron-Grenier de Mansle (16). / © Pascal Ramirez - Ehpad de Mansle (16)

Il fallait empêcher le virus d'entrer dans l'établissement et préserver la vie des résidents. Depuis le 24 mars, le personnel de l'EHPAD Bergeron-Grenier de Mansle en Charente est confiné avec les résidents. Jour et nuit, tous partagent un même lieu. Les 18 salariés volontaires sont aux côtés des 59 résidents. La vie s'est organisée. Plancha au soleil dans la cour, jeux et ateliers en extérieur. Des liens nouveaux se sont créés. Et les résidents saluent l'engagement du personnel.

Pour le personnel, l'enjeu était de taille, c'était une urgence. La décision n'a pas été très difficile à prendre.

J'aime mon métier, mes résidents et ma famille par-dessus tout, mais c'était aussi une façon de la protéger. Je n'ai pas hésité une seconde.

- Christine Leleux, agent de service hospitalier

L'initiative a aussi attiré de nombreux médias. De France, mais d'ailleurs dans le monde aussi.

On a eu droit à Radio canada, on a eu des médias turcs, et hier on a été contactés par CNN.

- Pascal Ramirez, directeur de l Ehpad Bergeron-Grenier

Mais pour le directeur, cette soudaine célébrité n'est pas très importante. C'est l'urgence de la situation a qui dicté le choix. Le taux de mortalité dans les établissements de personnes âgées était tellement important, le virus se propageait tellement rapidement qu'il fallait tenter quelque chose.

On n'a pas été les premiers à le faire, on a révélé des collègues qui n'osaient pas en parler. Et il y a d'autres structures qui se mettent en ordre de marche, en espérant que ce ne soit pas trop tard.

- Pascal Ramirez, directeur de l Ehpad Bergeron-Grenier

Confinement total Ehpad Bergeron-Grenier - Mansle (16) Les animations ne manquent pas à la maison de retraite Bergeron-Grenier de Mansle (16). / © Pascal Ramirez - directeur Ehpad Mansle (16) Préparation des repas avec les résidents de la maison de retraite Bergeron-Grenier de Mansle (16) / © Pascal Ramirez - directeur Ehpad Mansle (16) Repas barbecue à la maison de retraite Bergeron-Grenier de Mansle (16) / © Pascal Ramirez - directeur Ehpad Mansle (16) Petit moment de soin de soi, ici, séance coiffure à la maison de retraite Bergeron-Grenier de Mansle (16) / © Pascal Ramirez - directeur Ehpad Mansle (16) Personnels et résidents sont confinés depuis 15 jours / © Cécile Landais, France Télévisions

Cette initiative n'a pas fait l'unanimité dans le monde médical, très partagé sur les risques possibles si jamais un membre du personnel était porteur sain. En tout cas, aucun cas de Covid-19 n'a été déclaré dans cet EHPAD.

Ce confinement total va prendre fin dans une semaine. Ensuite les résidents devront rester dans leurs chambres et tout le personnel portera un masque.



Reportage de Bruno Pillet, Cécile Landais et Alexia Rouy :