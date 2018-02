Un Niortais crée un jeu de société dédié au football

Niort : Guillaume Luton crée un jeu de société dédié au football

Malédiction ?

Pendant deux ans, Guillaume Luton a cherché à réaliser un projet où se mêleraient deux de ses centres d’intérêt : les jeux de société et le foot. Il a totalement imaginé ce jeu dans lequel le ballon est en carton et les joueurs et actions en papier. Ce jeu de cartes mise sur les qualités tactiques des joueurs."On commence par choisir son équipe nationale, ce qui va nous donner des cartes joueurs. On prend également un paquet de cartes action, avec des actions offensives et défensives. L’idée du jeu, ça va être de combiner ces deux cartes pour mettre plus de buts que son adversaire", explique le créateur du jeu, lui-même supporter de l'équipe de Châteauroux, actuellement en Ligue 2, comme les Chamois Niortais.Quatre équipes sont possibles : la Seleçao brésilienne, la Mannschaft allemande, la Roja espagnole et bien sûr les Bleus. Vous en saurez plus dans ce reportage d’E. Arnould, S. Hondelatte et M. Sitaud avec l’interview de Guillaume Luton, créateur du jeu WorldWide Football Guillaume Luton s’est heurté à une difficulté dans son projet : aucun éditeur ne voulait publier son jeu. Une étrange malédiction frapperait les jeux de foot qui seraient voue à l’échec commercial. Le concepteur de jeu s’est alors tourné vers le financement participatif, via la plateforme Ulule . Et en vingt jours, il a récolté presque 5000 euros auprès de plus de 160 contributeurs.Pour chaque boite achetée, un euro sera reversé à l'association Accessijeux , qui adapte les jeux de société aux personnes malvoyantes. WorldWilde Football sera disponible en juin prochain, pour la coupe du monde en Russie.