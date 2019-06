Elle filme un homme en train de se masturber dans le TGV Paris-Poitiers-La Rochelle

Je ne pensais que cela pouvait arriver dans un train de grande ligne. J'ai été assez sidérée par ce geste.

Je l'ai fait discrètement car je ne savais pas de quoi cet homme était capable.

Ce monsieur de doit pas rester impuni. Pour moi, c'est important.

Que répond la SNCF ?

Je comprends votre inquiétude et regrette ces conditions de voyages difficiles. Aussi, si cela venait à se reproduire, n'hésitez pas à le signaler au Chef de Bord ou à joindre le service d'urgence SNCF au 3117 ou au 31 177 par SMS.

Cette passagère n'est pas près d'oublier ce voyage en TGV entre Paris et La Rochelle. Durant une grande partie du trajet entre Paris et Poitiers, (d'une durée de 1h20), un homme vient s'asseoir près d'elle et met la main dans son pantalon afin de se caresser le sexe.Lors de l'entrevue que nous avons eu avec elle, Natacha raconte qu'un passager installé dans la même rame qu'elle s'est masturbé une grande partie du trajet. Dans un premier temps, l'homme était installé à l'arrière de la rame. Puis, petit à petit, il se rapproche d'elle et s'installe dans un fauteuil de l'autre côté de la rangée. Ensuite, il glisse sa main sous son pantalon. A ce moment-là, Natacha pense qu'il avait juste besoin de se gratter. Mais elle s'aperçoit rapidement qu'en fait, cet homme est bel et bien en train de se masturber tout à côté d'elle.Cette passagère a pris la décision de filmer discrètement cet homme à plusieurs reprises. Elle publiera un extrait de ses vidéos sur les réseaux sociaux (voir ci-dessous). D'autre part, elle fera la démarche de porter plainte auprès de la police en remettant une clé USB avec les séquences vidéo.Ce n'est pas facile de réagir face à ce genre de situation. C'est une certaine violence de se voir imposer cela. Imaginez-vous si c'était face à une jeune femme ou des enfants.Le transporteur ferroviaire se dit désolé pour le désagrément sur ce trajet. Elle lui indique que la prochaine fois, elle ne doit pas hésiter à appeler le numéro affiché en tête de chaque voiture (le 3117). Sans plainte, la SNCF ne peut rien faire (même une vidéo). C'est pour cela que Natacha souhaite déposer une plainte auprès du commissariat de La Rochelle. Ce qu'elle fera dans les prochains jours.