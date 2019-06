Bordeaux : les pompiers sauvent la vie de 2500 pigeons assoiffés !

Ils auraient dû être lâchés en Aquitaine. "Où et à quelle occasion, on ne sait pas", relatent les pompiers. "Mais les conditions météorologiques ont empêché ce lâcher".



Les volatiles sont donc restés plus longtemps que prévu dans le camion qui les transportait depuis l'Allemagne. Un camion équipé d'une citerne d'eau pour que les 2500 pigeons puissent boire. Mais le temps passant, celle-ci a été vidée par les animaux. Si bien que leur sort était menacé.



Les pompiers ont donc été appelés à 8 heures ce matin. Un coup de fil pour le moins insolite. Direction le centre routier de Bordeaux-Nord où s'était garé le camion. Très vite les soldats du feu ont accédé à un poteau à incendie auquel ils se sont raccordés. Plus de 700 litres d'eau ont donc été déversés dans la citerne du camion pour sauver les 2500 pigeons.



L'histoire ne dit pas, pour l'instant, où, quand, et à quelle occasion seront lâchés les pigeons.