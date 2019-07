Gironde : 3300 foyers privés d'électricité depuis 15 heures à Lormont, à cause d'incidents causés par la canicule

Des ventilateurs qui ne tournent plus, et des frigos qui se réchauffent dangereusement... Voilà ce que déplorent une partie des habitants de Lormont, en Gironde, car la commune subit des coupures de courant depuis le milieu de l'après-midi.Selon le message posté par la ville sur sa page facebook, les coupures concernent principalement leXavier Salon, directeur de la communication d'Enedis dans la région, indique queCe sont les fortes chaleurs qui ont provoqué des, explique-t-il, car la température dans le sol a atteint les 50°C."Les équipes d'Enedis font tout leur possible pour rétablir au plus vite l'électricité mais il est possible que ces coupures se poursuivent jusqu'en début de soirée", prévient la commune.Dans le contexte de la canicule, les personnes vulnérables peuvent contacter le CCAS de Lormont au 05 57 77 63 60.