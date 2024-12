Les agriculteurs offrent quatre tonnes de denrées à la Banque alimentaire pour compenser le blocage des grandes surfaces

En Gironde, le blocage en novembre de la centrale d'achat Beychac-et-Caillau a empêché la Banque alimentaire de recevoir l'aide de grandes surfaces. Pour compenser les pertes, les agriculteurs de la FNSEA de Gironde ont fait le don de grandes quantités de légumes à l'association.

Les camions arrivent chargés dans les locaux de la Banque alimentaire de Gironde, à Saint-Jean-d'Illac. À l'intérieur, quatre tonnes de pommes de terre et de carottes, tout juste cueillies en plein champ. Ce vendredi 6 décembre, les agriculteurs de la FNSEA ont fait le don de grandes quantités de légumes à l'association. "C'est le mois de Noël, le mois où on doit penser aux autres, le mois de la générosité, où il fait froid aussi et où a besoin d'aliments qui nourrissent, si on ne fait pas de bonnes actions pour Noël, on les fera quand ?", sourit le producteur Samuel Alix.

Piqués

Si cette collaboration avec la Banque alimentaire n'est pas nouvelle, cette donation généreuse intervient toutefois en réaction aux propos jugés sulfureux du président du groupe E.Leclerc, la semaine passée. "Nos magasins reportent la collecte, car la chaîne d'approvisionnement a été perturbée par le blocage des agriculteurs", avait-il lâché.

Pour rappel, le 20 novembre, une vingtaine d'agriculteurs avaient bloqué Leclerc, à Beychac-et-Caillau, en Gironde. Un mouvement qui s'étendait sur tout le territoire.

Cette déclaration du directeur de Leclerc a agacé les agriculteurs. • © France Télévisions

"Effectivement, ça nous a pénalisés pour certaines collectes de grandes surfaces, admet Bernard Cabrou, bénévole. Par rapport aux autres années, il nous manque quatre-vingts tonnes de collecte, ce qui représente grosso modo ce qui aurait pu être amené par la centrale bloquée."

En réaction, les agriculteurs du département se sont donc organisés. "J'ai rappelé mes collègues producteurs de légumes pour voir si on pouvait mettre quelque chose en place pour compenser", indique Jean-Samuel Eynard, président FNSEA Gironde.

Ce don est en quantité d'autant plus remarquable que cette année, vu les conditions climatiques, il n'y a pas eu d'excédent de production, ce sont des produits qui auraient tout à fait trouvé leur place sur les marchés. Jean-Samuel Eynard Président FNSEA Gironde

Agriculteurs en difficulté

La collaboration entre les agriculteurs du département et la Banque alimentaire est régulière. "On a de très bonnes relations avec eux tout au cours de l'année, tout le monde est solidaire", insiste le bénévole. "On y tient pour avoir du sens dans notre métier, on n'est pas là que pour faire du chiffre d'affaires, mais aussi pour aider les gens les plus démunis", abonde le producteur de pommes de terre, Samuel Alix.

Les agriculteurs donnent régulièrement à la Banque alimentaire. • © France Télévisions

"Moi, je suis devenu agriculteur pour nourrir les Français et le but, c'est que personne ne manque de rien, souligne le président de la FNSEA Gironde, 1/3 des agriculteurs vit sous le seuil des pauvretés, mais les agriculteurs sont généreux."

En Gironde, 23 000 bénéficiaires bénéficient de l'aide de la Banque alimentaire.