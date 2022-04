Présidentielle. Bureaux de vote, protocole sanitaire, résultats : ce qu’il faut savoir en Aquitaine

Les Français sont appelés aux urnes ce dimanche 10 avril pour élire le prochain.e président.e de la République. L’occasion de faire le point sur l’ouverture des bureaux de vote et les règles sanitaires en vigueur.

Ces élections se déroulent avec un protocole sanitaire allégé. En période de recrudescence du virus, des règles sanitaires précises ont été établies par un comité spécifique 'Covid-élections".

Aucune preuve de vaccination, aucun certificat de rétablissement ou résultat de test antigénique ou PCR n’est exigé pour voter.

Le port du masque n’est pas obligatoire, mais reste “fortement recommandé” pour les personnes âgées, immunodéprimées, malades chroniques et fragiles, leur aidant, ainsi que les personnes symptomatiques, les cas contacts à risque et les personnes récemment contaminées sorties de l’isolement cette semaine.

Dans chaque bâtiment, des masques sont à disposition des électeurs et des assesseurs.

Les bureaux de vote ne sont pas limités en termes de nombre d’électeurs, mais l’accès peut être régulé, et les entrées et sorties des bâtiments sont séparées pour éviter un brassage trop important.

Les personnes fragiles peuvent exceptionnellement demander un accès prioritaire depuis l’extérieur du bâtiment.

Enfin, les règles habituelles de lutte contre le virus restent en vigueur : du gel hydroalcoolique est mis à la disposition de tous, le matériel (stylos, isoloirs, urnes) est régulièrement nettoyé, et les lieux de vote aérés pendant 10 minutes toutes les heures.

Les volontaires participant à l’organisation du scrutin auront également la possibilité de bénéficier d’autotests.

Une exception bordelaise

En termes de bureaux de vote, la Gironde est le département le mieux doté grâce à la métropole bordelaise : 1405 établissements pour 1 157 687 inscrits, sur un total de 535 communes.

Concernant les horaires, Bordeaux fait office d’exception. Si tous les bureaux de la région ouvrent à 8 heures, il sera possible d’aller voter jusqu’à 20 heures dans la capitale girondine, contre 19 heures partout ailleurs dans les départements de l'ex-Aquitaine.

Contrairement aux élections départementales ou régionales, où des assesseurs et des professions de foi manquaient à l’appel, le premier tour de la présidentielle devrait se dérouler sans accroc.

Toutes les professions de foi ont été transmises, et les préfectures assurent ne pas avoir eu écho de difficultés à trouver des assesseurs auprès des communes. Dans le cas contraire, les services préfectoraux disposent d’une réserve de volontaires prêts à assurer la bonne tenue du scrutin.

Les résultats en temps réel sur notre site

Des points intermédiaires sont réalisés en cours de journée, avec des estimations du taux de participation communiquées à 12h et 17h et que vous trouverez dans nos articles sur le site.

Les résultats, eux, seront consultables à partir de 20h sur notre site internet et mis à jour en temps réel.

Les Pyrénées-Atlantiques, elles, comptent 880 bureaux de vote répartis dans 546 communes pour 519 940 électeurs. Viennent ensuite la Dordogne, où les 319 000 inscrits auront le choix entre 690 établissements dans 503 communes, puis les Landes, avec 516 bureaux dans 327 communes pour 329 356 électeurs.

Enfin, les 241 398 Lot-et-Garonnais inscrits pourront se rendre dans l’un des 450 bureaux de vote des 319 communes du département.

Au total ce dimanche, près de 2,6 millions d’Aquitains sont appelés à se prononcer pour l’élection du prochain président de la République.