“La situation est critique” : saturée par les abandons, la SPA de Bordeaux lance un appel aux adoptants

Depuis le début de l'été, 8 000 animaux de compagnie ont été abandonnés en France, selon la SPA. À Bordeaux, le refuge est comble, avec 250 chiens et 200 chats."C'est tous les ans la même chose, les gens préfèrent partir en vacances et ne se soucient pas vraiment de l'organisation et de la logistique avec leur animal" déplore Gaëlle Deffez-Rault, bénévole au sein de la structure.Si les cages se remplissent au fil des départs en vacances, l'été n'est en général pas une période propice à l'adoption."Les gens sont en congés, et le nombre d'animaux qui nous arrive par la fourrière ne diminue pas malheureusement. Donc la situation est critique", alerte la jeune femme.Les animaux qui sont conduits à la SPA par la fourrière sont ramassés sur la voie publique par des agents municipaux. Dans 70% des cas, leurs propriétaires viennent les chercher."Si ça continue, nous allons bientôt manquer de place pour accueillir les futurs chiens. Parce que certaines personnes considèrent encore les animaux comme des objets, divertissants en hiver, encombrants en été", écrivent les membres de l'association sur leur page facebook.